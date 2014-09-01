به گزارش خبرگزاری مهر، ششب شعر «شوکران و شکر» با حضور چهرههایی چون رضا رفیع، سعید بیابانکی، اکبر کتابدار، صابر قدیمی، ناهید نوری و رضا احسانپور و جمعی دیگر از شاعران طنزپرداز روز چهارشنبه 12 شهریور ماه ساعت 18:30 در بوستان پرواز برگزار میشود.
هدف از اجرای این ویژهبرنامه ایجاد زمینه اعتلای شعر طنز و فراهم آوردن فرصتی برای ارائه سرودههای طنزآمیز شاعران جوان، شناسایی، جذب و پرورش ادبی و خلاقیت جوانان هنرمند در مسیر ارتقای دانش و همچنین ایجاد شور و هیجان و فراهم کردن یک روز به یادماندنی و شاد برای شهروندان است.
موضوعات جوانان، مسکن، ازدواج، اشتغال و آسیبهای اجتماعی مسائلی خواهند بود که شاعران در باب آنها سرودههای طنز خود را قرائت میکنند. اجرای نمایش طنز نیز به عنوان بخش جانبی این برنامه در نظر گرفته شده است.
این برنامه روز چهارشنبه 12 شهریور ماه ساعت 18:30 در بوستان پرواز واقع در سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، بوستان پرواز برگزار میشود.
نظر شما