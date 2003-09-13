" مهدي الماسي" در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين خبر گفت : شعر كهن در كشور ما سرشار از مطالب ارزنده ايست كه براي دستيابي به آنها ، بايد تلاش بيشتري داشت .
اين شاعر و نويسنده افزود : ده ها موضوع نو و قابل توجه در شعر شاعران گذشته ما وجود دارد كه بايد با رويكردي تازه براي مخاطبان بيان شود .
وي گفت : طرح اوليه اين كار بزرگ در يكي از نهادهاي دولتي كه به امر نشر اهتمام مي ورزد ، انجام گرفته است كه به محض تصويب نهايي ، جزئيات بيشتري از آن اعلام مي شود.
مهدي الماسي " شاعر" در گفت و گو با "مهر" :
سوژه هاي نو در شعر كهن ، كتاب مي شود
سوژه هاي نو در شعر كهن ، براي نوجوانان و جوانان ، به صورت كتاب هايي مستقل منتشر مي شود.
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