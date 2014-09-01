رئیس جمهور یمن اعتراضات مردمی این کشور را توطئه خطاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "عبدربه منصور هادی" امروز در سخنانی اعلام کرد: همه یمنی‌ها باید برای ریشه‌کنی تروریسم، تلاشهای خود را افزایش دهند.

وی افزود: آنچه امروز در حال رخ دادن است برای به شکست کشاندن روند سیاسی کشور است و ما اجازه وقوع آن را نمی‌دهیم.

هادی مدعی شد: یمن در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد، اما این روزها با توطئه علیه خود مواجه است.

وی از خروج 34 شرکت نفتی از یمن به علت نگرانی از وقوع اقدامات تروریستی خبر داد.

اظهارات رئیس جمهور یمن درباره وجود توطئه در این کشور در حالی است که اکثریت مردم یمن طی روزهای اخیر بر لزوم تغییر دولت فاسد که مورد حمایت وی قرار دارد، تاکید کرده اند.

از سوی دیگر، این اظهارات شائبه احتمال دخالت ارتش یمن برای سرکوب معترضان را زنده کرده است که مسئله ای بسیار خطرناک محسوب می شود.