كمبود متون نمايشي مانع از ساخت تله تئاتر هايي با نمايشنامه هاي ايراني شده است

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، امروز نشستي پيرامون برنامه هاي شبكه چهارم سيما با حضور "علي اصغر دارايي"، مدير گروه ادب و هنر شبكه چهارم سيما، "داريوش مودبيان"، تهيه كننده، "داوود دانشور"، تهيه كننده، "جواد ظهيري"، تهيه كننده، "احمد آسوده" و اهالي مطبوعات در شبكه چهارم سيما برگزار شد.

"علي اصغر دارايي"، مدير گروه ادب و هنر شبكه چهارم سيما با اشاره به اين كه قصد دارم در مبحث امروز به سه قلمرو موسيقي، تله تئاتر و برنامه هاي سينما چهار صحبت كنم، گفت: در عرصه موسيقي بايد كارهاي دقيق تري انجام شود وشرايط مناسبي را فراهم كرد، به همين دليل از دو سال قبل ما برنامه "آواي ايراني" را تهيه كرديم. در اين برنامه مخاطب با دستگاه هاي موسيقي آشنا مي شود. البته برنامه هاي نقد موسيقي در شناخت موسيق به مخاطب كمك زيادي مي كند و اثر بيشتري بر جاي مي گذارد. همچنين در برنامه "جهان موسيقي" نيز مخاطبان را موسيقي كلاسيك آشنا مي كنيم. در قلمرو سينما هم بايد اشاره كنم كه از هنر هفتم شروع شده است و فيلم هاي بسياري در جشنواره نشان داده شده است. البته ما دركنار سينما چهار قصد داريم سينماي ماوراء هم داشته باشيم و بحث سينما را گسترش دهيم.

وي خاطر نشان كرد: رسانه به عنوان يك منبع اطلاع رساني، آموزش و سرگرمي فعاليت هاي خود را ارائه مي دهد و برنامه هاي رسانه بايد به اين سه قلمرو وارد شود. از سوي ديگر بحث تله تئاتر هم مهم است. در حال حاضر برخي از كارگردانان سينما اظهار علاقه به ساخت تله تئاتر كرده اند. اين مساله قابل تحسين است. تئاتر ديدن نماينده يك رشد در جامعه است وبراي نمايشنامه ها بايد شرايط را فراهم كنيم تا قابل تبديل شدن به تله تئاتر باشند. البته در شوراي طرح و برنامه شبكه چهارم سيما مطرح كرديم كه تئاتر صحنه اي را به تئاتر تلويزيوني تبديل كنيم و اين امر يك راه كار مناسب است.

وي در پاسخ به سوال مهر كه چرا شبكه چهارم سيما بيشترنمايشنامه خارجي ها را به صورت تله تئاتر توليد مي كند و اهميت كمتري به نمايشنامه هاي ايراني مي دهد ، گفت: به دليل اين كه ما نمايشنامه هاي قوي ايراني كم داريم، اما سياست حمايتي ما اين گونه است كه تئاترهاي ايراني را در اولويت قرار دهيم. از سوي ديگر نمايشنامه هاي كشورهاي فرانسه، آمريكا و انگلستان معروف را اجرا مي كنيم.

"داريوش مودبيان" نيز اشاره كرد: تئاتر تلويزيوني يكي از انواع برنامه هاي تلويزيوني است، نه گونه اي از تئاتر صحنه اي، چرا كه برخي به اشتباه اين تصور دارند. تئاترهاي تلويزيوني بر اساس ساختارشناسي مورد بررسي قرار مي گيرند. ما يك دوره تدارك و يك دوره ارائه داريم كه در دوره تدارك وجوه اشتراك زياد است و در دوره ارائه، افتراق. ما متني مي خواهيم كه پيام خودش را ارائه دهد. ما در زمينه تله تئاتر بايد يك تئاتر ملي داشته باشيم و اين به معناي اين نيست كه بايد نمايشنامه ايراني حتماً مورد استفاده قرار بگيرد، بلكه نمايشنامه هاي خارجي هم مي تواند به نحو مطلوبي اجرا شود.

وي افزود: ما چهار گونه تئاتر تلويزيوني داريم. اول، تئاتر تلويزيوني به معناي گزارشي از تئاتر صحنه اي، دوم، نمايش هاي درون صحنه، سوم، آداپه كردن نمايشنامه ها براي تلويزيون و چهارم، نگارش نمايشنامه هايي براي تلويزيون. ما مي توانيم بر اساس يان چهار گونه تله تئاترها را بسازيم.

دانش ور، تهيه كننده نيز اشاره كرد: در كشورهايي همچون انگلستان و فرانسه نمايشنامه هايي مخصوص تلويزيون نوشته مي شود. نوشته هايي كه از جذابيت بسياري برخوردار هستند. البته خيلي دوست دارم روي نمايشنامه هاي ايراني كار كنم، ولي متاسفانه نمايشنامه هاي خوب كم داريم.

ظهيري، تهيه كننده خاطر نشان كرد: بر عكس بقيه من اشاره مي كنم كه ما نمايشنامه هاي خوب دراين زمينه به اندازه اي داريم كه مي تواند به اندازه دو سال به تلويزيون خوراك بدهد. اما مشكلات در اين زمينه زياد است. من خيلي علاقمند هستم كه روي نمايشنامه ايراني با عنوان "پلكان" كار كنم، ولي با وجود اين كه تصويب شده، ولي باز هم مشكلات بسياري براي ساخت وجود دارد. از سوي ديگر بايد به پيشكسوتان اين حرفه بايد احترام بگذاريم.