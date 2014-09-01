بروزرسانی و محاسبات دک شبکه گیلان از راه دور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم آزادگانعصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بروز رسانی و انجام محاسبات دک شبکه گیلان از طریق نرم افزاری با تمامی اطلاعات مورد نیاز و نحوه آرایش شبکه در شبکه سراسری به صورت کاربر از راه دور است.

وی اظهار داشت: با اجرای این عملیات که با همکاری شرکت مدیریت شبکه برق کشور انجام گرفت علاوه بر صرفه جویی در هزینه های زمانی و ریالی و رفت و آمد به تهران از یکی از امکانات مدرن نرم افزار دیگسایلنت برای نخستین بار در ایران استفاده شده و مطالعات شبکه سراسری برق میسر شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان ادامه داد: انجام موفقیت آمیز این پروژه با توجه به ایجاد بستر مخابراتی و تنظیمات شبکه ای رایانه ای لازم میان شرکت برق منطقه ای گیلان و شرکت مدیریت شبکه برق کشور و امکان پایگاه داده چند کاربره نرم افزار دیگسایلنت صورت گرفته است.

وی افزود: با دستیابی به این دک کامل و جامع بررسی وضعیت شبکه در حال بهره برداری، یافتن نقاط ضعف و ارائه طرح های اصلاحی به همراه مطالعات تاثیرگذاری این طرح ها برای رفع نقاط ضعف میسر خواهد شد.

آزادگان یادآور شد: برای انجام این مهم شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان نخستین شرکت برق منطقه ای برای نخستین بار در کشور موفق به بروز رسانی و انجام محاسبات دک شبکه گیلان در شبکه سراسری به صورت کاربر از راه دور شد.