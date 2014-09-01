به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسايش، ظهر دوشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: در حالي كه گاز كشور ما به ساير كشورها صادر مي شود، در 15 كيلومتري مركز استان يزد، گلخانه داران بدون گاز سرمايه گذاري انجام داده اند و براي تامين سوخت با مشكلات كوچك و بزرگ بسياري دست و پنجه نرم مي كنند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر با شرايط موجود كه بسياري از گلخانه داران از آن انتقاد دارند، هفت ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي در گلخانه ها جذب شده كه اگر گازرساني به اين منطقه انجام شود، قادر به جذب 50 ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي خواهيم بود.

آسايش با بيان اينكه چرخاب و منطقه زارچ بهترين خاك و آفتاب را براي كشاورزي دارد، بيان كرد: مشكل آب در اين منطقه نسبت به ساير مناطق استان يزد كمتر است ضمن اينكه مي توان از پساب تصفيه خانه فاضلاب يزد نيز استفاده كرد.

فرصت براي توسعه كشاورزي و دامداري در زارچ فراهم است

وي با اشاره به اينكه پساب تصفيه ‌خانه فاضلاب يزد در نزديكي زارچ است، تصريح كرد: اگر چه مردم از وجود اين پساب ناراحتند و ابراز نگراني مي ‌كنند اما من از آن به عنوان يك فرصت ياد مي ‌كنم و معتقدم بهره ‌برداري از اين پساب مي‌ تواند تحولي عظيم در صنعت دامداري و كشاورزي زارچ ايجاد كند.

رئيس شوراي بخش زارچ با بيان اينكه زارچ در موقعيت بسيار مناسبي قرار گرفته كه اين موقعيت در كشور بي‌ نظير است، تصريح كرد: زارچ اگر بتواند از همه ظرفيت‌ هاي خود استفاده كند، در سطح كشور شناخته خواهد شد و در زمينه توليد و صادرات بسياري از محصولات دامي، كشاورزي و صنعتي همپاي بسياري از استانها خواهد بود.

وي با اشاره به برخي از اين ظرفيت ‌ها عنوان كرد: در 10 كيلومتري زارچ فرودگاه و در 12 كيلومتري آن دو ايستگاه راه آهن قرار دارد ضمن اينكه سه شهرك صنعتي يزد، زارچ و اشكذر در جوار زارچ واقع شده ‌اند.

رئيس شوراي بخش زارچ از اين بخش به عنوان شهري خوابگاهي ياد كرد و افزود: بيشتر مردم زارچ در ادارات شهرستان يزد و در بازار و دانشگاه و ... مشغول به تحصيل هستند.

مسئولان كمك كنند زارچ به جايگاه واقعي خود در استان يزد دست پيدا كند

وي با بيان اينكه زارچ جوانان و نخبگان تحصيلكرده بسياري دارد كه در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند، عنوان كرد: در طول سال‌ هاي گذشته بسياري از جوانان زارچ معاونان وزير و مديران ارشد سازمان‌ هاي مختلف بوده اند اما متاسفانه كار چنداني براي پيشرفت زادگاه خود انجام نداده‌ اند.

آسايش اظهار اميدواري كرد: با همراهي مسئولان و حمايت آنها از بخش مظلوم زارچ، اين بخش به جايگاه واقعي خود دست پيدا كند و بتواند همپايه شهرستان‌ هاي استان يزد و حتي بيشتر از آنها در اقتصاد و كشاورزي استان تاثيرگذار باشد.

رئيس شوراي بخش زارچ با بيان اينكه حق و حقوق زارچ در زمينه تخصيص عوارض و ارزش افزوده طي سالهاي گذشته پرداخت نشده است، خاطرنشان كرد: اگر حقوق بخش زارچ محقق شود، اين بخش مي تواند به پيشرفت هاي قابل توجهي دست پيدا كند.

بخش زارچ با بيش از 18 هزار نفر جمعيت در پنج كيلومتري غرب يزد در كنار شهر شاهديه واقع شده است.

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عكس: مسعود ميرجليلي