تاکید مرکل بر مقابله با داعش/ بوندستاگ کمک نظامی به اقلیم کردستان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، پارلمان آلمان (بوندستاگ) با لایحه دولت این کشور برای کمک نظامی به اقیلم کردستان عراق موافقت کرد. این کمک های نظامی با هدف مقابله با تروریست های داعش به منطقه اقلیم کردستان ارسال می شود.

در نشست امروز بوندستاگ "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در دفاع از این لایحه با بیان این که داعش تهدیدی جدی برای آلمان گفت: ما اکنون این فرصت را داریم که زندگی مردم را نجات داده و از کشتار دیگری در عراق جلوگیری کنیم. وی با اذعان بر این نکته که هیچ بحرانی در جهان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست افزود: با این حال شرایطی هست که توان نظامی کمک می کند تا گام های دیپلماتیک برداشته شود.

مرکل ماموریت نظامیان آلمانی در کوزوو و افغانستان را نیز در همین چارچوب دانست و گفت نظامیان آلمانی با همین هدف جان خود را در خارج از کشورشان به خطر انداخته اند. به گفته وی در حال حاضر یک بحران انسانی عراق را تهدید می کند. صدراعظم آلمان با اشاره به جنایات و وحشیگری های اخیر داعش در شمال عراق اقدام بوندستاگ در تصویب کمک نظامی به اقلیم کردستان را گامی در جهت توقف این جنایات ارزیابی کرد.

گفتنی است گروه تروریستی داعش در تازه ترین اقدام تجاوزکارانه خود بر گذرگاه الرطبه در عراق سیطره پیدا کرد و عبور رانندگان کامیون ها از آن را منوط به پرداخت جزیه کرد. شماری از رانندگان کامیون های موجود در عراق در این رابطه اعلام کردند که تروریست های داعش آنها را به پرداخت 300 دلار برای عبور از گذرگاه الرطبه مجبور کرده اند.