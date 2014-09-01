به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان نشست استانداران سراسر کشور که امروز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در تشریح این نشست گفت: جلسه امروز با استانداران بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی بود و مسائلی چون بحث بسته دولت برای خروج از رکود و برنامه ششم توسعه مطرح شد.

رحمانی فضلی با اشاره به حضور مدعوین این نشست افزود: معاون اول رئیس جمهور توضیحات مختصری درباره بسته خروج از رکود دولت ارائه کرد و نوبخت در خصوص برنامه ششم توسعه توضیحاتی داد، همچنین آقایان سیف و طیب نیا در خصوص مسائل اقتصادی لایحه خروج از رکود و نقش بانکها توضیحاتی مطرح کردند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: استانداران عملا با این موضوعات در صحنه اجرا مواجه هستند بنابراین شناخت واقعی‌تری نسبت به این مسائل دارند، استانداران نظرات و مسائل خود را مطرح کردند و مقرر شد در مواردی که نیاز به پیگیری است گزارشی به مسئولان ارائه کنند تا پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه گفت: برای انتخابات میان دوره ای مجلس سه حوزه نماینده ندارند که فعلا با شورای نگهبان صحبت می کنیم و اگر نظر شورای نگهبان را جلب کردیم انتخابات میاندوره ای را در آینده ای نزدیک برگزار می کنیم.

به گزارش مهر، سومین نشست استانداران سراسر کشور صبح امروز در سالن پیامبر اعظم این وزارت کشور برگزار شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدعوین این نشست بودند که پیرامون بسته خروج از رکود دولت توضیحاتی را ارائه کردند.