به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالمیادین، نماینده ویژه "عبدربه منصور هادی" ساعتی پیش با یک هواپیمای نظامی وارد صعده شده است.

بنابراین گزارش، فرستاده دولت یمن حامل پیام رئیس جمهور است و قرار است این پیام را تحویل جنبش انصارالله بدهد.

گفته می شود این پیام مستقیما توسط منصور هادی برای "عبدالملک الحوثی" رهبر حوثیهای یمن نوشته شده و در آن تهدیداتی علیه این گروه درباره پایان دادن به اعتراضات مطرح شده است.

این در حالی است که گروه انصارالله (وابسته به حوثیها) درگیری های شدیدی را به افراد مسلح وابسته به حزب الاصلاح (نزدیک به دولت یمن) در برخی مناطق استان الجوف داشته اند.

بنابراین گزارش، در آخرین درگیریها میان دو طرف، گروه انصار الله توانسته بر مناطق "وادی الحجل" و "وادی قماع" در این استان سیطره پیدا کند.