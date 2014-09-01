جذب سرمایه گذار قبل از تامین زیرساخت ها باعث عدم تحقق سیاست های اقتصاد محور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معزالدین عصر دوشنبه در بازدید از منطقه آزاد ارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جلسه کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در منطقه آزاد ارس تشکیل شد، افزود: این منطقه یکی از باظرفیت ترین و پرپتانسیل ترین مناطق آزاد کشور است که نیاز است ظرفیت های آن اطلاع رسانی شده و سرمایه گذاران نیز به این منطقه ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تامین زیرساخت ها در حوزه انرژی، راه، فرودگاه، اقامت، ترانزیت و سایر مسایل مورد نیاز لازمه بودجه های کلان است و صرفا با سرمایه گذاری سازمان های مناطق آزاد محقق نمی شود ، ابراز داشت: مناطق آزاد بهترین راه حل برای گذر از بحران های اقتصادی هستند.

معزالدین بر لزوم توجه بیش از پیش بر مسایل زیرساختی و تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های اولویت دار در مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد ارس تاکید کرد و گفت: البته قرار است یکی از مزیت های این مناطق کاهش بروکراسی اداری باشد که این امر به جهت عدم اجرای صحیح قانون تاکنون به درستی تحقق نیافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آب رودخانه ارس، مزیتی بسیار مهم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و کشاورزی شمال غرب است، ادامه داد: بهره برداری صحیح از منابع و ذخایر ملی باعث رشد بسیاری از شاخص ها می شود.

معزالدین با بیان اینکه استفاده حداکثری از حق آبه سهم ایران در رودخانه ارس می تواند توسعه همه جانبه منطقه آزاد ارس و در نتیجه توسعه اقتصادی شمال غرب کشور را محقق کند، گفت: آزادسازی واقعی مناطق آزاد برای تحقق سیاست های کلان اقتصادی لازم است و نخستین شرط آزادی واقعی فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تسهیل فرایندهای بانکی و رفع مشکلات موجود در مناسبات پولی و بانکی این مناطق است که نیازمند توجه و تدبیر مجلس شورای اسلامی است.