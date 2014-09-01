لزوم توجه بیشتر مجلس به تکمیل سریع پروژه های زیربنایی منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی عصر دوشنبه در نشست مشترک کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با معاون سرمایه‌ گذاری‌ شورای عالی مناطق آزاد کشور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلفا با تاکید بر اینکه فعالیت های اقتصادی در حوزه تولید، صنعت و صادرات روند رو به رشدی دارد، افزود: منطقه آزاد ارس منطقه ای با فرصت های متفاوت و کم نظیر برای سرمایه گذاری های خارجی است که باید از این فرصت ها و ظرفیت ها استفاده کرد.

وی همچنین با بیان اینکه منطقه آزاد ارس در حوزه های سیاست گذاری شده از جمله جذب سرمایه گذاران و توسعه صنعت، تولید، تجارت، کشاورزی و گردشگری در حال تحول اساسی است، ادامه داد: مناطق آزاد ردیف بودجه اختصاصی ندارند و به صورت درآمد- هزینه اداره می شوند.

خادم عرب باغی گفت: برای تامین زیرساخت های لازم جهت افزایش میزان سرمایه گذاری های خارجی و جلب رضایت فعالان اقتصادی نیازمند تخصیص بودجه از محل اعتبارات عمومی کشور هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه امیدوارم با توجه به نقش مهم ارس در اقتصاد شمال غرب کشور و توان این منطقه برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی حمایت های لازم از سوی مجلس انجام شود، ابراز داشت: عدم مهیا بودن برخی زیرساخت ها از جمله راه آهن سریع، فرودگاه و جاده های امن موجب تحمیل هزینه های کلان به منطقه آزاد ارس شده است.

گفتنی است که رئیس و اعضای کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی سفری دو روزه از منطقه آزاد ارس بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های اقتصادی این منطقه قرار گرفتند.