دستگاههای اجرایی لرستان با کارگزاران حج همکاری کنند/ پیگیری برای راه اندازی پرواز حجاج

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه کارگزاران حج استان و در سالن جلسات معاونت سیاسی، امنیتی استانداری گفت: در اهمیت و فضیلت فعالیت کارگزاران حج همین بس که اثرات مادی و معنوی فعالیت این قشر در خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام کاملا در جامعه اسلامی مشهود و ملموس است.

وی فلسفه حج را نشان دهنده ی اقتدار امت اسلامی در شئونات مختلف دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها در سخنرانی خود به موضوع و اهمیت حج تاکید کرده اند و در این بین کارگزاران حج با خدماتی که به زائران ارائه می دهند نقش کلیدی در توجه و اهتمام زائران به انجام هر چه بهتر مناسک حج توسط آنها دارند.

دستگاههای استان موظف به همکاری با دفاتر خدمات زیارتی هستند

شاهرخی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای مربوطه در استان موظف به همکاری با دفاتر خدمات زیارتی در استان هستند عنوان کرد: ما در مجموعه معاونت سیاسی امنیتی استانداری و سایر سازمانها و ارگان های زیر مجموعه به دنبال آن هستیم که نواقص موجود در زمینه اعزام حجاج را رفع و زمینه اعزام آنها را از طریق پروازهای مستقیم از خرم آباد به جده فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی پرواز به عتبات عالیات یکی از درخواست های مهم و به حق زائران است، ادامه داد: در این راستا بحث توسعه فرودگاه خرم آباد پس از چندین سال شروع و روند رو به شتابی در پیش گرفته است.

شاهرخی بیان داشت: در راستای استحکام و تعریض باند فرودگاه خرم آباد قراردادی را با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به امضا رسانده ایم و درحال حاضر عملیات اجرایی با شتاب فراوان و به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

کار توسعه فرودگاه خرم آباد با جدیت در حال انجام است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افزود: خوشبختانه کار توسعه فرودگاه خرم آباد با جدیت تمام در حال انجام بوده و تلاش بر این است که پروازهای این فرودگاه در نهایت امنیت و بدون ریسک انجام شود.

شاهرخی با اشاره به اینکه در بحث اعزام زائران از طریق پرواز، مشکل چندانی با شرکت های هواپیمایی نداریم گفت: این موضوع نیاز به همکاری و هماهنگی های بیشتری دارد که باید در جلسات مختلف و با حضور نمایندگان شرکت های هواپیمایی پیگیری شود.

وی افزایش فعالیت های فرودگاه خرم آباد از پنج پرواز به 26 پرواز در طول هفته را موفقیت بزرگی در حمل و نقل هوایی استان دانست و تصریح کرد: علی رغم مخالفت هایی که در استان با برقراری پروازهای خرم آباد - مشهد انجام گرفت اما خوشبختانه این موضوع با موفقیت پیگیری شد تا جایی که در حال حاضر پرواز خرم آباد - عسلویه نیز در حال شکل گیری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم که زائران عتبات عالیات را بنا به امکانات موجود از طریق راههای هوایی اعزام کنیم چرا که این موضوع به نفع مردم و دفاتر زیارتی است.

راه نجات لرستان از رکود جذب سرمایه گذاری است

شاهرخی در ادامه به مسائل اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استان لرستان به لحاظ جمعیت بیکار مقام اول کشور را دارد و این در حالی است که لرستان پتانسیل های فراوانی در زمینه های زمین، آب و نیروی انسانی کارآمد دارد.

وی اضافه کرد: لرستان در زمینه های صنعت، نیروی فعال دانشگاهی و پتانسیل های گردشگری نیز ظرفیت های فراوانی دارد و وجود ظرفیتهای بخش گردشگری باعث شده که لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور انتخاب شود.

شاهرخی با تاکید بر اینکه راه نجات استان از رکود، سرمایه گذاری به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب و بالا بردن سرانه درآمدی خانوار است تصریح کرد: در حال حاضر میانگین درآمد خانوارهای لرستان نصف میانگین کشوری کشور است.

وی توسعه فرودگاه و راه آهن خرم آباد را زمینه ای مناسب برای بسترسازی در راستای توسعه استان دانست و تصریح کرد: بحث توسعه راه آهن خرم آباد که از اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد کمک شایانی به ایجاد زیر ساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری در استان و ایجاد فرصت های شغلی می کند.

شاهرخی با بیان اینکه دولت قصد دارد بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به پروژه های عمرانی را فراهم کند گفت: در همین راستا مجتمع کشت و صنعت خرم آباد به بخش خصوصی واگذار و از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: مجتمع تجاری مسکونی کیو خرم آباد با 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری فرصت بسیار خوبی برای توسعه عمران شهری و اشتغالزایی در استان محسوب می شود.