سراسر كردستان يادمان دفاع مقدس است/ در حوزه ادبيات دفاع مقدس كاري در استان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفي ياري شامگاه دوشنبه در در پنجمین نشست سراسری مسئولان دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری مراکز استانی حوزه هنری در سنندج اظهار داشت: کردستان به عنوان اولین استان درگیر با جنگ بعد از انقلاب اسلامی و قبل از جنگ تحمیلی از ویژگی های بسیار زیادی در بحث فرهنگ و مطالعات پایداری برخوردار است و به همين دليل بايد از تمامي ظرفيت هاي اين بخش بهره برداري شود.

وی با تقدیر از حوزه هنری کردستان در پرداختن به بحث ادبیات پایداری افزود: متأسفانه به دلیل عدم درک درست رشادت های به وقوع پیوسته در استان امروز در این خصوص با کاستی های بسیار زیادی روبرو هستیم و می توان گفت کاری در این زمینه انجام نگرفته و تازه در ابتدای کار هستیم .

عضو کارگروه دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان کردستان افزود: نه تنها در استان کردستان بلکه در منطقه عملیاتی غرب و شمالغرب در زمینه تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری کار نکرده آنقدر زیاد است که کارهای اندک صورت گرفته اصلاً به چشم نمی آید.

وی با طرح این سؤال که چه کسی شهید شبلی را که خیابان بزرگی هم در سنندج مزین به نام این شهید است را و ده ها شهید دیگر این استان را می شناسد؟ گفت: کردستان بسترها و استعدادهای بالقوه ای دارد که هنوز روی زمین است که براساس رسالت های تعریف شده مسئولیتش بر عهده تمامی متولیان فرهنگ وهنر است و در این بین حوزه هنری به عنوان سکاندار ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی بسیار می تواند کار نماید .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با دعوت از پژوهشگران حوزه تاریخ شفاهی به اين استان گفت: کارگروهی که به همت حوزه هنری استان کردستان و با حضور اداره کل تبلیغات اسلامی، سپاه کردستان و بنیاد شهید تشکیل گردیده است با تعامل سازنده ای که پیدا نموده است آماده کمک به پژوهشگران این حوزه می باشد .

وی افزود: اندیشه های والای امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص کردستان که در کتابی با عنوان « کرد و کردستان در اندیشه امام ورهبری» تدوین گردیده است كه مطالعه این کتاب می تواند نقشه راهی باشد برای فعالیت در کردستان و به همين دليل ما بايد ابتدا ظرفيت ها را شناسايي كرده وسپس در راستاي توجه به آنها برنامه ريزي داشته باشيم .

وی با اشاره به عنوان سرزمین مجاهدت های خاموش و فداکاری های بزرگ از سوی مقام معظم رهبری به کردستان عنوان کرد: در این دو عنوان مترادف باید بسیار تعمق کرد و نسبت آن را پیدا کرد تا به اهمیت تلاش و کار در زمینه مجاهدت ها و فداکرای هایی که در کردستان صورت گرفته است پی برد .

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به تعداد شهدای کردستان در طول دوران انقلاب گفت: حضور 50 شهید والا مقام از علمای اهل سنت که در دفاع از آرمان های انقلاب به شهادت رسیده اند و زندگی توأم با ایمان و عزت این شهدا و دیگر شهدای این دیار خود می تواند زمینه خلق و تولید ده ها عنوان کتاب در حوزه ادبیات پایداری گردد .

وی با اشاره به رسالت هایی که از منظرهای گوناگون دینی، قرآنی، ولایی، انقلابی برای خود قائلیم، گفت: معرفی و پرداختن به این بزرگواری ها می تواند در ایجاد امیدواری و گسترش سبک زندگی اسلامی ایرانی در استان و کشور کمک شایان توجهی بنماید .

وی گفت: سوژه و موضوع در استان کردستان و منطقه غرب و شمالغرب قدم به قدم آن وجود دارد و بر همین مبنا فراخوان خاطره نویسی برای اولین قدم و شناسایی افراد حاضر در منطقه کردستان توسط حوزه هنری و کارگروه ادبیات پایداری اعلام شده که انتظار داریم مسئولیت دفاتر استانی در این زمینه و اطلاع رسانی آن تمام تلاش خود را به کار گیرند.