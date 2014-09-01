بناب یکی از شهرستان های اقتصادی آذربایجان شرقی است/ رشد آمار صادرات با راه اندازی دفتر گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برای ایجاد دفتر گمرک در شهرستان بناب با بیان اینکه زیرساختهای مورد نیاز درمنطقه برای ایجاد دفتر گمرک وجود دارد، افزود: صادرکنندگان بیشمار بنابی صادرات خود را از شهرستان های دیگر انجام دهند که این مشکلاتی زیادی را برایشان ایجاد می کند.

وی همچنین با بیان اینکه تلاش و حضور فعال مردم این شهرستان در بخش اقتصاد باعث شده میزان تولید و صادرات انواع محصولات در این شهرستان رشد یابد، افزود: به جهت وجود واحدهای متعدد تولیدی و صنعتی، آمارصادرات از این شهرستان بسیار بالاست و کاملا راه اندازی دفتر گمرک در این شهرستان احساس می شود.

فرج اللهی با تاکید بر ضرورت ایجاد امکانات و شرایط برای صادرکنندگان و تولید کنندگان گفت: اگر می خواهیم به تولید و صادرات اهمیت دهیم و میزان اشتغال را بالا ببریم، باید شرایطی را برای صادرکنندگان مهیا کنیم که شاهد افزایش میزان صادرات آنها باشیم.

وی همچنین ابراز داشت: ایجاد دفتر گمرک قطعاً کمک بزرگی برای رشد صادرات از بناب دارد و می تواند باعث رشد اقتصادی و صادرات استان نیز شود.

فرج اللهی راه اندازی دفتر گمرک در این شهرستان را از مطالبات اساسی و چندین ساله مردم بیان کرد و اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد این دفتر شاهد حل مشکلات صادرکنندگان و توسعه هرچه بیشتر منطقه باشیم.