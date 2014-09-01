به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری غروب دوشنبه در نشست مطبوعاتی آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور روز یکشنبه 16 شهریور همزمان با سالروز میلاد با سعادت امام رضا(ع) با سخنرانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید و با حضور طلاب و فضلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در سالهای اخیر سازماندهی بهتری در حوزه‌های علمیه از نظر ساختار و تشکیلات، نظارت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و همچنین سیاستگذاری توسط شورای عالی مدیریت حوزه علمیه را شاهد بودیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به پایان دوره دو ساله اول مدیریت خود در حوزه و آغاز دو سال دیگر مدیریتش اظهار داشت: در طی این دو سال در زمینه های مختلف سعی کردیم گام‌هایی را در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه برداریم و امروز بسیاری از نگاه‌ها متوجه حوزه علمیه است و دانشگاهیان و فرهیختگان هم به خروجی و محصولات حوزه توجه دارند.

وی بیان داشت: مراحل مختلف تدوین سند چشم انداز حوزه در حال تدوین است که در این سند افق‌های آینده حوزه با راهبردمداری در محور برنامه‌های مختلف طراحی می‌شود.

تدوین طرح آمایش سرزمین برای حوزه‌های علمیه

آیت الله حسینی بوشهری همچنین به تدوین طرح آمایش سرزمین برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور اشاره کرد و ابراز داشت: طرح آمایش سرزمینی به منظور نیازسنجی حوزه‌های علمیه و توسعه واحدهای آموزشی در دست تدوین است.

وی ابراز داشت: این طرح مراحل خوبی را طی کرده که امیدواریم به زودی در شورای عالی مدیریت حوزه علمیه به تصویب برسد و این طرح نگاه جامعی را دنبال می‌کند و نقطه به نقطه کشور از نظر نیروی انسانی حوزه‌ها و تعداد مراکز حوزوی نیازسنجی می‌شود.

وی حوزه مرکزی را حوزه علمیه قم برشمرد و گفت: حوزه علمیه قم مرکزی دیرپا و کهن است و از شخصیت‌های طراز اول حوزه بهره مند است اما این باعث نخواهد شد که ما به حوزه‌های علمیه استانها کم توجهی کنیم.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور افزود: بدنبال آن هستیم تا شکوهی که در گذشته در حوزه های علمیه مشاهده می‌شد نه تنها در حوزه علمیه قم بلکه در سراسر کشور دیده شود.

وی ادامه داد: حوزه علمیه در هر استان دارای شورای استانی و مدیریت استانی است و همچنین ساختار جدیدی در حوزه‌های استانها در حال طراحی است.

آیت الله حسینی بوشهری تأکید کرد: سالانه اساتید زیادی از حوزه علمیه قم به حوزه‌های استانها اعزام می‌کنیم تا طلاب در استانها احساس نکنند که در فضایی بدور از علم و معنویت قرار دارند.

امام جمعه قم با اشاره به برنامه آموزشی سطح یک حوزه‌های علمیه افزود: داوطلبان حوزه در یک سطح نیستند و در مقاطع مختلف حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز وارد حوزه می‌شوند که داشتن برنامه درسی واحد نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آنان باشد.

دروس حوزه متناسب با بعد علمی و سنی داوطلبان ارائه می‌شود

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امسال در برخی از مدارس استان قم طرحی اجرا خواهد شد که بر اساس آن دروس متناسب با بعد علمی و سنی داوطلبان ارائه می‌شود که امیدواریم این طرح بعد از احصای نقاط ضعف و قوت خود در سالهای آتی در سایر مدارس نیز اجرا شود.

وی با اشاره به تقویت مسابقات علمی میان مدارس علمیه و طلاب خاطرنشان کرد: مسابقات علمی حوزه میان مدارس به صورت استانی و کشوری در سالهای اخیر برگزار شد و معتقدیم تنوع رقابت علمی در روند آموزشی طلاب تاثیرگذار خواهد بود و انگیزه و نشاط علمی را ایجاد خواهد کرد.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین در سال جاری 17 هزار ظرفیت در سراسر کشور برای ورود داوطلبان به حوزه علمیه اعلام شد که امتحان کتبی برگزار و مصاحبه‌های ورودی نیز انجام شد.

امام جمعه قم با اشاره به اجرای طرح تثبیت اختیار برای داوطلبان ورود به حوزه علمیه افزود: این طرح برای اولین بار سال جاری برگزار می‌شود تا طلاب با فرهنگ طلبگی در یک دوره یک ماهه آشنا شوند که برنامه‌های مختلف علمی و اخلاقی برای آنان خواهیم داشت تا این افراد با آمادگی کامل وارد حوزه شوند و مسیر آینده خود را با شناخت کامل انتخاب کنند.

وی عنوان کرد: ظرفیت ورودی به حوزه‌های علمیه قم در سال جاری هزار و 200 نفر بود که البته این تعداد پذیرش در مقایسه با نیازهای کشور قابل قیاس نیست.

باید زیرساخت‌های لازم برای ورود به حوزه فراهم شود

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در برخی از استانها شاهدیم 10 هزار دانشجو وجود دارد و تنها 300 طلبه در حال تحصیل هستند که این امر متناسب با نیازهای جامعه نیست و باید زیرساخت‌های لازم برای ورود علاقمندان به حوزه فراهم شود.

عضو حامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به گسترش رشته های تخصصی در حوزه ادامه داد: رشته های تخصصی از 16 رشته به 37 رشته افزایش یافته است و هم اکنون 12 استان 20 رشته تخصصی را دنبال می کنند و این بدان معناست که رشته های تخصصی از قم به سایر استانها نیز انتقال داده شده است.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اجرای طرح هجرت در حوزه تصریح کرد: در عرصه کارهای تبلیغی هم اکنون 3 هزار مبلغ در طرح هجرت حضور دارند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از هزار نفر از مبلغین به مدارس مختلف سراسر کشور اعزام شدند و ما امروز همکاری‌های خوبی با آموزش و پرورش داریم و در خصوص 11 عنوان بین حوزه و آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای امضا شد.

16 انجمن علمی در حوزه فعال است

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور بیان اینکه در حال حاضر 16 انجمن علمی در حوزه فعال است، افزود: هر ساله طلاب و فضلا دست به قلم می‌شوند و متناسب با نیازهای حوزه، جامعه و نظام اسلامی کتاب تالیف می‌کنند که در این راستا جشنواره کتاب سال حوزه و جشنواره علامه حلی هر ساله برگزار می شود و آخرین نوشته های طلاب به این دو جشنواره ارائه می گردد.

حسینی بوشهری در خصوص رویکرد مدیریت حوزهای علمیه در مواجهه با وسایل ارتباط جمعی نیز گفت: امروز بحث اینترنت پرسرعت مطرح است که باید مراقب بود تا از رهگذر این اینترنت پرسرعت آسیب‌هایی تحمیل جامعه نشود و تنها تکیه به گسترش زیرساخت‌ها مناسب نیست.

امام جمعه قم تصریح کرد: مسئولان دولتی باید زیرساخت‌ها را کامل کنند و در عین حال باید جلوی نفوذ دشمنان در این عرصه گرفته شود در غیر این صورت جامعه از ناهنجاری‌های اخلاقی مصون نخواهد ماند.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: دغدغه مراجع معظم تقلید در خصوص مسائل مختلف حوزه را می‌ستاییم و معتقدیم که نباید به شرایط فعلی رضایت داد و ما معترفیم که نقص‌هایی در کار وجود دارد که برای حل آن باید گامهای اساسی برداشت.

کاهش تعطیلات حوزه های علمیه

وی در خصوص کاهش تعطیلات حوزه های علمیه نیز که مورد تاکید مراجع تقلید است افزود: تقویم آموزشی حوزه های علمیه طراحی شده که بر اساس آن استانهایی که دارای آب و هوای مناسب تری هستند دوره تحصیلی آنها به مدت یک ماه افزایش خواهد یافت.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: شروع سال تحصیلی برخی از مدارس علمیه در تعدادی از استانها از ابتدای شهریورماه شروع شده و در عین حال باید توجه داشت که تحصیل در حوزه‌های علمیه تنها در قالب برگزاری کلاسهای درسی نیست و تعطیلاتی که رخ می‌دهد همانند ماه مبارک رمضان و دهه محرم حوزویان به رسالت خود در امر تبلیغ عمل می کنند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه شرایط جامعه به ما اجازه نمی‌دهد که حوزه های همانند گذشته به کار خود ادامه دهند گفت: ما حوزه علمیه فعال و پاسخگو می‌خواهیم تا بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

حوزه سعی کرده متکی به خود باشد

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه امکانات لازم امروز در حوزه علمیه وجود ندارد، افزود: اعتبارات دولتی حوزه در مقایسه اعتبارات سایر مراکز اندک است و حوزه سعی کرده متکی به خود باشد هر چند که دولت ها هم کمک‌هایی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هدف ما افزایش کمی مراکز حوزوی و طلاب نیست، افزود: هر طلبه‌ای که وارد حوزه می‌شود باید از نظر اخلاق و رفتار حائز شرایط هایی باشد و دغدغه اصلی ما دغدغه کمی حوزه نیست بلکه دغدغه کیفی داریم.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه در زمینه مباحث قرآنی کارهای خوبی در سالهای اخیر در حوزه علمیه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: معاونت تهذیب حوزه های علمیه حجم برنامه‌های خود را بر روی توجه به قرآن کریم معطوف کرده است.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه داد: درس های تفسیر قرآن در گذشته در حوزه علمیه انگشت شمار بود اما در پایان سال گذشته بیش از 200 درس تهذیب در حوزه‌های علمیه برگزار شد.

فعالیت 450 مدرسه علمیه در سراسر کشور

وی ابراز داشت: هم اکنون 450 مدرسه علمیه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که ارزیابی های سالیانه ای از چگونگی عملکرد آنان صورت می گیرد و مدارسی که دارای شرایط لازم نباشند اجازه پذیرش داوطلب جدید را نخواهند داشت و هم اکنون نیز تعداد 15 هزار طلبه که دارای کد تحصیلی هستند در سراسر کشور مشغول به تحصیلند.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و انتظارات ایشان از حوزه های علمیه اظهار داشت: توجه به زبانهای خارجی از جمله زبان عربی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بود که امسال در برخی از مدارس استان قم توجه به زبان عربی در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

امام جمعه قم تاکید کرد: مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه های علمیه به صورت موضوعی احصا و اولویت بندی شده و امیدواریم آن دسته از انتظاراتی که سریعتر می‌توانیم به نتیجه برسیم آنها را عملیاتی کنیم و برای سایر موارد هم برنامه ریزی های بلند مدتی داشته باشیم.

حوزه‌های علمیه دیده بان نظام اسلامی هستند

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در ادامه در خصوص ارتباط حوزه علمیه با دولت گفت: دولت‌ها گاهی نظرات خاص خود را دارند که ممکن است نظرات با نظرات حوزه همراه باشد که در این صورت ما نیز آن را تایید و همراهی می‌کنیم و آنجا که نیازمند تذکر است این تذکرات از سوی مراجع معظم تقلید بیان خواهد شد و حوزه‌های علمیه در برابر نظام اسلامی خودشان را همانند دیده بان می‌ببنند که در موارد نیاز خیرخواهانه تذکر می دهند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پرداختن به مسائل سیاسی در کنار مسائل علمی در حوزه‌های علمیه اظهار داشت: سیاست با حوزه‌های عجین است اما آنچه برای ما مهم است این است که طلاب دچار سیاست زدگی نشوند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: طلاب و روحانیون باید با سیاست آشنا شوند و در درک و شناخت زمان مسلط باشند و در عین حال از بصیرت لازم برخوردار باشند و اگر کسی در حوزه تنها به مباحث علمی توجه کند چنین طلبه‌ای را حاضر نیستیم برای سایرین الگو معرفی کنیم و در عین حال تاکید می‌کنیم که طلاب نباید در جناح بندی‌های سیاسی وارد شوند چرا که این امر از نفوذ و تاثیر کلام آنها کم می‌کند.

وی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه در حقیقت ادامه دهنده مسیر علمی نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین(ع) بخصوص ادامه دهنده حرکت علمی امام باقر و امام صادق(ع) هستند.

عالمان پرچمداری دین در هر عصر و شرایطی را برعهده داشتند

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: در طول غیبت کبری عالمان دین در سراسر دنیای اسلامی بر روی فکر و اندیشه و رفتار جامعه تاثیرگذار بوده اند و دینداری امروز مردم نیز در رهگذر تلاشهای عالمانه علما و حوزه های علمیه است.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه عالمان پرچمداری دین در هر عصر و شرایطی را برعهده داشتند، افزود: عالمان دین مشکلات و سختی‌های زیادی را به جان خریدند و در برابر ظلم ها و تجاوزها ایستادگی و مقاومت کردند و حاضر بودند خود به حاشیه بروند اما دین در متن باقی بماند.

وی افزود: هر چه جلوتر رفتیم سازوکارهای بهتری برای حوزه‌های علمیه اندیشیده شد و عصر طلایی حوزه‌ها نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل بود که خود ایشان نیز یکی از فرزندان حوزه علمیه بود.