سبك زندگي برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی يك شرط حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، كنفرانس بينالمللي «احیای مجدد سیرهي نبوی با ایجاد تمدن نوین اسلامی برای پیشرفت بشریت» با حضور شخصیتهای خارجی از کشورهای اسلامی، در دانشگاه مالانگ اندونزی آغاز شد و حجتالله ابراهيميان، رايزن فرهنگي ايران در اندونزي، سخنان خود را در مراسم افتتاحیهي اين کنفرانس دو روزه ارايه داد.
رايزن فرهنگي ايران در اندونزي، با حضور در كنفرانس بينالمللي «احیای مجدد سیرهي نبوی با ایجاد تمدن نوین اسلامی برای پیشرفت بشریت» سخنراني خود را با عنوان «سیرهي پیامبر اعظم (ص) و سبک زندگی به عنوان عنصر اساسی تمدن نوین اسلامی» ارايه داد.
تبيين سیاستهای نظام جمهوي اسلامي ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینهي سبک زندگی، مهمترین بخش سخنرانی رایزن فرهنگی كشورمان بود.
ابراهیمیان ابتدا با استناد به آیات قرآن، الگو بودن پیامبر اعظم (ص) را تبیین کرد و سپس در خصوص پیشرفت با مفهوم اسلامی سخن گفت و از سبک زندگی به عنوان بخش نرمافزاری تمدن که همان علم و تکنولوژی است، ياد كرد. وي سبك زندگي را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، يك شرط حیاتی دانست.
ابراهیمیان در پایان سخنان خود تأکید كرد: امر مهم سبک زندگی، اختصاص به يك کشور خاص ندارد؛ بلکه ملتهای مسلمان با کمک دولتها باید برای محقق شدن این شرط اساسی برای تمدن، نقشآفرینی کنند. ایران اسلامی در این زمینه با تدبیر رهبر انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، پیشقدم شده است.
این کنفرانس، با حضور بیش از 20 تن از شخصیتهای علمی کشورهای عربستان سعودي، مصر، مالزی، سودان، عمان، عراق، بحرین، سنگاپور و ایران برگزار شد. تعدادي از شخصيتهاي علمي اندونزی نیز در این کنفرانس با ارايهي مقاله حضور پیدا کردند.
این کنفرانس با حمایت مالی بنیاد سیرهي نبوی عربستان كه زیر نظر صالح احمد الضحی، فعاليت ميكند، برگزار شد. صالح احمد الضحي، يكي از ميهمانان اين كنفرانس بود.
در آغاز کنفرانس، ريیس دانشکدهي علوم انسانی دانشگاه اسلامی مالانگ، اهداف کنفرانس را یادآور شد و سپس دکتر موجیا راهارجو، ريیس دانشگاه به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه صالح احمد الضحی، ريیس بنیاد سیرهي نبوی سخرانی کرد و سپس حجتالله ابراهيميان، رایزن فرهنگی ایران در اندونزي، با موضوع «پیامبر اعظم (ص) و سبک زندگی به عنوان عنصر حقیقی تمدن نوین اسلامی» به ایراد سخن پرداخت.
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