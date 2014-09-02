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۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۰۲

توسط بنياد كنراد آدناور؛

همایش «تقویم مناسبت های اسلامی» در آلمان برگزار مي‌ شود

همایش «تقویم مناسبت های اسلامی» در آلمان برگزار مي‌ شود

بنیاد کنراد آدناور، وابسته به حزب دموکرات مسیحی آلمان، همایش یک روزه‌ي «تقویم مناسبت های اسلامی» را در تاريخ ششم آبان ماه در شهر هامبورگ برگزار می‌كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد کنراد آدناور، وابسته به حزب دموکرات مسیحی آلمان، در سایت خود از مخاطبان دعوت کرده تا در یک سفر رنگارنگ و جذاب در تقویم مناسبت های اسلامی با تصاویر زیبا، اسطوره ها و نمادها همراه شوند و اضافه کرده است که بعد از سخنرانی، جلسه بحث و گفت‌وگو نیز دایر خواهد بود.

دعوت‌نامه‌ي عمومي اين بنياد براي حضور در این همایش، اين چنین است: در جهان اسلام، اعیاد و مناسبتهایی وجود دارند که در بین تمام مسلمانان دنیا مورد تجلیل قرار می گیرند، مانند هجرت پیامبر [ص] از مکه به مدینه،‌ شب های قدر در روزهای پایانی ماه رمضان،‌ مراسم افطار،‌ عید قربان و سفر مکه.

شیعیان مناسبت های ویژه‌ي دیگری را نیز دارا هستند که به خانواده‌ي امام علی[ع] و مثلاً امام حسین[ع] مربوط می شوند، مانند روز عاشورا در ماه محرم که یکی از مهم‌ترین مناسبت های آنان است. در مقابل در عربستان سعودی غیر از تولد پیامبر[ص] مناسبت های دیگری جشن گرفته نمی شود.

از مراسم  خصوصی [فرهنگی و غیرمذهبی] در بین مسلمانان می توان به تولدها،‌ مراسم نام گذاری، اولین دندان،‌ شب حنابندان قبل از عروسی، عروسی و در نهایت مرگ و تدفین اشاره کرد.

سخنران این همایش دکتر گندولا کروگر، متولد ۱۹۶۳ خواهد بود. وی از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ مشغول به تحصیل در رشته‌ي مطالعات اسلامی، علوم سیاسی، مطالعات دینی و روزنامه نگاری در هامبورگ و از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ مشغول به مطالعه‌ي دکتری در رشته اسلام گرایی و تصویر زنان در مجله‌ي هفتگی مصری «روز الیوسف» (Ruz al-Yusuf)  بوده است.

کد مطلب 2362359

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