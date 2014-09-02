آیین های کودکان مازنی در دهه کرامت/ از نقاره زنی تا جشن های مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران در دهه کرامت غرق در نور و سرور شد و آیین های مختلفی به پاسداشت این دهه در استان در حال برگزاری است و کودکان و دختران این دیار آیین های ماندگار و فراموش نشدنی بجا می آوردند که تجلی عشق و ارادات مردمان این دیار به خاندان عصمت و طهارت است.

جشن های مهرانه های رضوی و بر رواق معطر باران، نقاره زنی، همایش دختران آسمانی و ... از جمله مراسم های کودکان و نوجوانان مازنی در دهه کرامت به شمار می رود.

بزرگداشت دهه کرامت برنامه هايي فرهنگي،، هنري، ادبي، ديني و علمي ويژه اعضاي اين كانون در 8 مركز فرهنگي و هنري؛ شماره 3 ساري، كتابخانه پستي استان، فريدونكنار، رامسر، تنكابن، گلوگاه، پل سفيد و چالوس با عنوان " بر رواق معطر باران" در نظر گرفته شده است.

کودکان پل سفیدی با با نواختن زنگ دهه کرامت و برپایی ویژه برنامه هایی، میلاد حضرت معصومه (س) و میلاد امام رضا (ع) را گرامی داشتند و نواختن زنگ کرامت، قرائت قرآن، معرفی وقایع و شخصیت، خواندن زیارت خاصه در جوار سفره پهن شده رضوی، خواندن زیارتنامه حضرت معصومه (س)، پخش زنده زیارت حرم رضوی، قصه تولد حضرت معصومه (س) از روی سی دی آفتاب و مهتاب، شعر مقاله، خط با نقش یا امام رضا (ع( و اجراي کتیبه سفالگری رضوی از جمله برنامه های کودکان پل سفید در دهه کرامت است.

کودکان و نوجوانان رامسری نیز با برپایی همایش ورود دختران آزاد به استقبال دهه کرامت رفتند، ورود دختران آزاد یک رسم به شیوه یک دایره و هزار فلش است که توسط کودکان اجرا شده است.

همایش دختران آسمانی ویژه مادران و دختران فریدونکناری در دهه کرامت برگزار شد که شامل معرفی شخصیت حضرت معصومه ، شعرخوانی ، معرفی کتاب در خط مشی سفیران کتاب و کارگاه گل سازی (کاغذی) بوده است. از برنامه های دیگر نیز به مدیحه سرایی و همایش روی رواق معطر باران است که اجرا شده است.

برگزاري؛ سفره مهر رضوی- جشن بزرگ میلاد امام رضا(ع) و زنگ امام رضا، همراه با پخش نقاره زنی و صلوات خاصه امام رضا،یک طرح از یک حدیث رضوی، نقاشی رضوی گروهی از دیگر آیین هایی است که در دهه کرامت در فریدونکناربرگزار شد.

کودکان و نوجوانان نشتارود در غرب مازندران نیز با برپایی مسابقه شعر خوانی ،خاطره گویی و مسابقه نقاشی مادران به استقبال دهه کراندت رفتند و دلنوشته های مادران بر روی پارچه به رشته تحریر در آمد.

در محمودآباد، دختران این شهرستان با برپایی جشن روز دختر " با عنوان همایش سلام کانون" همچنين مسابقه عكاسي و قصه گويي به برپایین آیین های جشن و شادمانی پرداختند.

مریم جمشیدی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در همایش بانوی مهر به تشریح جایگاه دختران در جامعه پرداخت و گفت: دختری که خود را دوست داشته باشد، نیمی از موفقیت را پیموده است و خودباوری نخستین درسی است که باید هر دانش آموزی بیاموزد.

جمشيدي افزود: باور کنیم که ورای جنسیت هر روز می توانیم بهتر از گذشته، برای رفع کاستی ها قدم برداریم و با خودباوری، افزایش دانش، نزدیک شدن به خداوند و اجرای فرامین والدین به سوی موفقیت گام برداریم.

وی با بیان این که در فرهنگ ایرانی – اسلامی اسطوره های بسیاری داریم که مهم ترین آنها اسطوره های مذهبی هستند اظهار داشت: روز دختر، یک نماد و یک مناسبت بزرگ است و در هر فرهنگی، اسطوره هایی وجود دارد تا روح همدلی را در بین ملت خویش ایجاد کنند و برای کشورکه دارای پیشینه مذهبی و تاریخی والایی است الهام از آنها راه را برای هرگونه جذب به فرهنگ و الگوی بیگانه می بندد.

جمشیدی در پایان به دختران توصیه کرد تا زندگی حضرت معصومه(س) را به عنوان یکی از اسطوره های مذهبی مطالعه کنند و قدر وجود باارزش خود را بدانند.