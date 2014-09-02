رتبه برتراصفهان در توسعه نوغانداری در مرکز کشور

بهرام گلرنگ در گفتگو با مهر با بیان اینکه این شعبه مسئول توسعه نوغانداری در منطقه مرکز و جنوب کشور است، اظهار داشت: عمده تولید نوغان و ابریشم به دلیل شرایط دمایی و جوی مربوط به شمال کشور است اما با توجه به آنکه درخت توت کم آب مصرف می کند طرح توسعه در تمامی نقاط کشور از سال 1357 در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به فعالیت 70 ساله این مرکز در شهرستان نطنز، افزود: به دلیل کوهستانی بودن نطنز و هوای مطبوع آن این منطقه اولین مکان پرورش در مرکز کشور انتخاب شده است.

این کارشناس نوغانداری ادامه داد: بر اساس آمار های موجود استان اصفهان بالاترین رتبه توسعه نوغانداری در مرکز و جنوب کشور را طی سالهای اخیر نصیب خود کرده است.

گلرنگ تصریح کرد: از سال 1389 تعداد 135 جعبه تخم کرم ابریشم به متقاضیان تحویل داده شده که با روند رو به رشد به حدود 500 جعبه در سال 1392 و نیز سال جاری رسیده است.

وی بیان داشت: امسال به استان کرمان 10 جعبه و فارس نیز 60 جعبه تخم نوغان داده شده است.

مدیر شعبه ابریشم شهرستان نطنز گفت: بخش کوهپایه و شهرستانهای کاشان، نجف آباد و هچنین اصفهان بیشترین دریافت کنندگان نوغان و نهال توت هستند.

گلرنگ افزود: امسال حدود 10 هزار نهال در کوهپایه و 20 هزار نهال توت نیز در اصفهان توزیع کرده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: بطور کلی نوغانداری شغلی سه ماهه در اوایل سال است که افراد با درآمد اندک نیز می توانند سود زیادی نصیب خود کنند.

این کارشنان نوغانداری گفت: هر جعبه تخم نوغان 10 هزار تومان قیمت دارد که سود نهایی آن در پایان کار سه ماه 600 هزار تومان می رسد.

گلرنگ بیان داشت: هر جعبه دو کارگر "برگ چین" نیاز دارد که تعداد 20 جعبه آن در سالن 200 متر مربعی 10 نفر کارگر را به کار مشغول می کند.

وی یادآورشد: دمای پرورش کرم ابریشم نباید از 25 درجه بالاتر برود به عبارت بهتر استفاده از سرمایش و گرمایش برای تولید در تمام فصول سال عملی نیست چرا که هزینه های انرژی آن صرفه اقتصادی ندارد.



کمبود نیرو برای ترویج معضل نوغانداری است

مدیر شعبه ابریشم شهرستان نطنز با بیان اینکه مناطق غربی استان مثل شهرستان فریدن از هوای خوبی برای این حرفه برخوردار است،تاکید کرد: بزرگترین مشکل این دفتر تروج و فرهنگسازی به دلیل کمبود نیرو در استان و نیز تمام منطقه مرکز و جنوب کشور است که باید ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها همکاری بیشتری در امر ترویج نوغانداری انجام دهند.

گلرنگ افزود: منازل روستایی از مکان های خوبی برای نوغانداری بهره مند هستند که افراد نیازی به ساخت سوله نخواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: واردات ابریشم مشکلی بزرگ برای توسعه و خودکفایی این صنعت بومی تلقی می شود.

این کارشناس تصریح کرد: امسال قیمت خرید پیله ابریشم کیلویی 20 هزار تومان شد که به نسبت سال گذشته کیلویی پنج هزار تومان افت داشته است.

