ساخت تجهيزات اندازه گيري استحكام برش در قطعات سدها

به گزارش خبرنگار مهر، با دست يابي به اين دانش فني سالانه از خروج دو ميلوين دلار ارز جلوگيري مي شود.

مدير كنترل و تضمين كيفيت اين شركت در گفتگو با خبرنگار "مهر" مدت زمان طراحي و ساخت اين تجهيزات را يك ماه و توسط يك گروه متخصص 3 نفره عنوان كرد و گفت: براي اندازه گيري استحكام هر قطعه پين در خارج كشور يك هزار دلار هزينه مي شود كه با تجهيزات ساخته شده در كشور اين رقم به 60 دلار مي رسد و اين تجهيزات توان اندازه گيري استحكام در هزار قطعه پين سد آبي در سال را داراست.

منصور قهقائيان تصريح كرد: اين تجيهزات قابليت اندازه گيري استحكام قطعات را تا فشار يكصد تن را دارد و هزينه ساخت آن به يك هزار دلار رسيد.

وي كاربرد پين هاي برش در سدهاي آبي را به عنوان فيوز مكانيكي دانست و گفت: در صورت افزايش فشار آب پين سد شكسته مي شود و باعث بسته شدن دريچه توربين و جلوگيري از خسارت به بخش رانر آن مي گردد.

شركت صنايع آذرآب اراك با 19 سال سابقه فعاليت صنعتي يكي از شركت هاي مادر در زمينه طراحي و ساخت و نصب انواع مخازن تحت فشار، مولدهاي بخار، تجهيزات نفت و گاز، مولدهاي حرارتي، صنايع سيمان، روغن، گچ در كشور مي باشد.