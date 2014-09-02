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۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

با صدور پیامی:

تبریک رییس جمهور به مناسبت روز ملی ویتنام

تبریک رییس جمهور به مناسبت روز ملی ویتنام

رییس جمهوری در پیامی روز ملی ویتنام را به «ترانگ تان سانگ» رییس‌ جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس جمهوری روز ملی ویتنام را به «ترانگ تان سانگ» رییس‌ جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

در بخشی از پیام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است: موجب خرسندی است که ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و اراده سیاسی حاکم بر گسترش روابط، در کنار مشترکات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در خصوص مسایل بین‌المللی، می‌تواند همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.

رییس‌ جمهوری همچنین در این پیام اظهار امیدواری کرد: با تلاش مشترک مسئولان دو کشور شاهد توسعه روزافزون روابط و همکاری‌های دو ملت ایران و ویتنام باشیم.

کد مطلب 2362566

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