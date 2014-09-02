تبریک رییس جمهور به مناسبت روز ملی ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس جمهوری روز ملی ویتنام را به «ترانگ تان سانگ» رییس‌ جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.



در بخشی از پیام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است: موجب خرسندی است که ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و اراده سیاسی حاکم بر گسترش روابط، در کنار مشترکات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در خصوص مسایل بین‌المللی، می‌تواند همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.



رییس‌ جمهوری همچنین در این پیام اظهار امیدواری کرد: با تلاش مشترک مسئولان دو کشور شاهد توسعه روزافزون روابط و همکاری‌های دو ملت ایران و ویتنام باشیم.