علی روئین‌تن کارگردان و تهیه‌کننده سینما با بیان اینکه اگر قرار باشد با ساخت فیلم سینمایی برای سازمان سینمایی فعلی حاشیه درست کنم ترجیح می دهم که فیلم نسازم به خبرنگار مهر گفت: ما ایرانی ها یک فرهنگ بالنده ای داریم که بر مهر، محبت و دوستی استوار است و زمانی که فردی زمین می خورد همه دست به دست هم می دهند تا او را از زمین بلند کنند، اما امروز این مساله کمتر در سینمای ایران دیده می شود و به راحتی می توان گفت که سینماگران عکس این مساله عمل می کنند و بیشتر به دنبال زیرآب زدن هم هستند.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقاتی که برای فیلم سینمایی «زمهریر» رخ داد، معاونت سینمایی که بعدها تبدیل به سازمان سینمایی شد به دلیل حواشی موجود ترسید و عقب کشید و از ترس اینکه معترضان به فیلم سینمایی «زمهریر» بار دیگر اعتراضات خود را شروع کنند، دیگر به من اجازه کار در حوزه کارگردانی را نداد. من بعد از فیلم سینمایی «زمهریر» 6 پروانه ساخت تقاضا کردم که آخرین آن مستند «بازیگرالملک» بود که حتی برای آن هم به من اجازه ساخت ندادند.

کارگردان فیلم سینمایی «دلشکسته» با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز تقاضایی برای پروانه ساخت به سازمان سینمایی ارائه نکرده است، بیان کرد: امروز شرایط لازم برای ساخت فیلم سینمایی را از لحاظ مادی ندارم و بیشتر اسپانسرهای خود را از دست داده ام، قبل از هرکاری باید با سازمان سینمایی صحبت کنم و در صورت موافقت آنها برای ساخت فیلم به دنبال اسپانسر برای فیلم سینمایی باشم.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای مرتبط با آن در موقعیت پرفشاری قرار دارند، از طرفی این وزارتخانه به دنبال آزادی در فعالیت های خود است و از طرف دیگر از یک سری مسایل که به ضرر فرهنگ و هنر کشور است، پرهیز می‌کند. شاید نتوان با قاطعیت گفت که در هیچ دوره‌ای مدیران فرهنگی کشور چنین فشاری را تحمل نکرده اند، اما می توان مطمئن بود که این روزها یکی از دوران های پرفشار در حوزه فرهنگ و هنر است. در چنین شرایطی می خواهم که یار سازمان سینمایی باشم نه بار این سازمان، یعنی اگر فیلمسازی و حضور من در سینما حاشیه جدیدی برای سازمان سینمایی ایجاد می کند، ترجیح می دهم فعلا کار نکنم.

نویسنده فیلمنامه «دنیا» در پاسخ به این پرسش که طی این سال ها برای چه نوع پروژه هایی درخواست پروانه ساخت داده است، گفت: همه کارهای من از عشق حرف می زند، البته در این چند سال فیلمنامه های با موضوع عشق، اجتماعی و کمدی و مستند به سازمان سینمایی ارائه دادم، متاسفانه مهم نبود که چه فیلمنامه ای را ارائه می دهم مهم این بود که آنها به علی روئین تن مجوز نمی دهند. این درحالی است که من برای ساخت 2 فیلم سینمایی به عنوان تهیه کننده درخواست پروانه ساخت دادم اما باز هم این پروانه صادر نشد تا اینکه جواد شمقدری خود مجوز ساخت این فیلم ها را شخصا امضا کرد.

تهیه کننده «قلب سفید قاصدک ها» در جواب این سوال که با چنین شرایطی ترجیح می دهید به عنوان تهیه کننده فعالیت کنید یا کارگردان بیان کرد: من اصلا تهیه‌کننده نیستم و این کار را دوست ندارم، من عاشق کارگردانی هستم و به نوشتن علاقه‌مندم، درست است که دفتر تهیه فیلم دارم و برای جوان ها فیلم تهیه می کنم اما هیچ گاه دلم نمی خواهد که برای خودم فیلم تولید کنم، چون معتقدم تهیه کنندگی و کارگردانی 2 کار مجزا است که نباید با هم قاطی شود.

روئین تن در پاسخ به این که آیا برای «زمهریر» درخواست پروانه نمایش می دهد و یا این فیلم را شبکه نمایش خانگی ارائه می دهد، گفت: نمی توانم در این رابطه نظر بدهم چون دست من نیست که دوباره برای زمهریر درخواست پروانه نمایش دهم. درباره شبکه نمایش خانگی هم باید بگویم که حیف است که «زمهریر» بدون دیده شدن در سینما وارد شبکه نمایش خانگی شود. برای این فیلم سینمایی هزینه زیادی صرف شد و باید پول این سرمایه‌گذاری تامین شود. این فیلم یک پروژه خوب، بزرگ و ارزشمند است. فکر می کنم که اگر بخواهند این فیلم دیده شود پروانه نمایش آن را صادر می کنند در غیر این صورت اجازه ورود این فیلم به شبکه نمایش خانگی را نمی دهند.