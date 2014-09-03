حکیم فتنه شناس کیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این مطلب آمده است: پروردگار عالم می‌فرماید «وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» ما هم کتاب و هم حکمت به تو دادیم. لذا حکمت فقط برای معصوم است. ما حکیم کم داریم. البته متأسفانه در باب تعارف به خیلی ها حکیم می گویند که شاید فقط عالِم هستند. البته عالم هم کم داریم. با سواد زیاد داریم اما عالمی که تا می‌گوید «بِسْمِ اللهِ الرحْمنِ الرحيمِ» به علم خدا اتصال یابد و دائم مطالب به او برسد و مدام درهایی به قلب او بریزد و او هم به زبان جاری کند، خیلی کم داریم. باسواد داریم که سواد هم سیاهی است و باسواد یعنی کسی که تنها کتاب خوانده است، اما دلیل نمی شود که عالِم هم باشد. حکیم هم که دیگر نادر است.

پروردگار عالم می‌فرماید: ما به تو کتاب و حکمت دادیم. هر کس حکیم شد، از عصمت برخوردار است، کیس است، از همه چیز آگاه است، فتنه شناس است و در فتنه ها افراد را می شناسد.

بعضی از علمای ما هم فقط عالمند، اما حکیم نیستند. لذا در مواقع فتنه زیرک نیستند و نمی توانند فتنه ها را شناسایی کنند؛ چون حکیم به معنای حقیقی نیستند.

پروردگار عالم می‌فرماید: «وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» خود حکمت تیزبینی می‌آورد و برای انسان عصمت دارد.

حکیمان عالم هم بسیار دلسوز مردم هستند. پیغمبر اکرم(ص) هم اینگونه بودند، از باطن همه آگاه بودند، اما مدام می‌گفتند: بگذار یک طوری او را هم به این سمت بکشم، تا این که پروردگار عالم صدایش درآمد و فرمود: «لَعَلكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ»اینها ایمان نمی‌آورند، چرا تو مدام می‌خواهی خودت را به هلاکت بیندازی؟! اینها ایمان حقیقی ندارند و هیچ وقت مؤمن نمی‌شوند.