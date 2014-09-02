لیست نامزدهای دریافت جایزه 2014 ساموئل جانسون اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلگراف، جایزه ساموئل جانسون اسامي 15 عنوان كتاب غيرداستاني را به عنوان نامزدهاي اوليه دريافت اين جايزه اعلام کرده است. این جایزه که امسال در شانزدهمین سال برگزاري خود به سر میبرد، به کتابهای غیرداستانی با موضوعهای امور روز، تاریخی، علمی، سیاسی، ورزشی، سفری، بیوگرافی، اتوبیوگرافی و هنری جایزه اهدا میکند. برنده پارسال کتاب «The Pike» نوشته لوسی هیوز-هلت بود که به عنوان بیوگرافی گابریله دانونزیو نویسنده بحثبرانگیز ایتالیایی نوشته شده بود.
چنانكه کلر تومالین رییس هیات داوران این جوایز خاطرنشان کردخ لیست ابتدایی امسال شامل 6 کتاب خاطرات میشود. او گفت: امسال دو اثر پزشکی، چند عنوان حیات وحش، چند داستان امور فاجعه آميز روز و یک قطعه نقد ادبی خیرهکننده در اين فهرست داریم. موضوع تاریخ هم پنج عنوان نماينده دارد که از کودکان یهودی در جنگ جهانی دوم فرانسه تا انقلاب بردهها طی جنگهای ناپلئونی رادر بر ميگيرد. به علاوه یک شجرهنامه خانوادگی انگلیسی که تا به حال مانند آن دیده نشده نيز به اين فهرست راه يافته است. وي گفت: ما بحثهای بسیاری داشتیم، اما مخالفتهایمان همانطور که تندخو و سفت و سخت بودند، در عین حال دوستانه هم بودند و البته هنوز با هم صحبت میکنیم. و بله، کتابهای موجود در لیست اولیه نشان میدهند که ژانر غیرداستانی مسلما از ژانر داستانی عجیبتر و غيرقابل پيشبينيتر است.
از دیگر اعضای هیات داوران میتوان به الن جانسون عضو پارلمان، لورین کایت سردبیر کتابهای فایننشال تایمز، ری مانک فیلسوف و روت اسکور تاریخدان اشاره کرد. این جایزه شامل کتابهایی میشود که بین تاریخ اول ماه ژانویه تا سی و یکم ماه دسامبر منتشر شدهاند.
لیست نهایی نامزدها روز نهم اکتبر مشخص میشود و برنده نهایی روز چهارم نوامبر معرفی خواهد شد.
اسامي راه يافته به لیست اولیه عبارت است از:
«روی جنکینز» انتشارات جاناتان کیپ، نوشته جان کمپبل
«استاد غیرمنتظره: زندگی آکسفوردی» انتشارات فیبر، نوشته جان کری
«خائنان خدا: وحشت و باور در انگلستان دوران الیزابت» انتشارات بودلی هد، نوشته جسی چایلدز
«کوه یخ: یک کتاب خاطرات»، انتشارات آتلانتیک، نوشته مریون کوتس
«حمله هک» انتشارات رندوم هاوس، نوشته نیک دیویز
«فانی بودن» انتشارات پروفایل بوکز؛ نوشته اتول گاوانده
«امپراتوری ضرورت» انتشارات وانوورلد، نوشته گرگ گرندین
«مردم عادی» انتشارات فیگ تری، نوشته الیسون لایت
«ع مثل عقاب» انتشارات جاناتان کیپ، نوشته هلن مکدانلد
«آسیب نرسان» انتشارات وایدنفلد اند نیکولسون، نوشته هنری مارش
«دایرهالمعارفی از خودم» از انتشارات فورت استیت، نوشته جاناتان میدز
«دهکده رازها: به مبارزه طلبیدن نازیها در ویشی فرانسه» از انتشارات شاتو اند ویندوز،نوشته کارولاین مورهد
«مردههای مقتدر: چرا هومر اهمیت دارد» از انتشارات ویلیام کالینز، نوشته آدام نیکولسون
«در این دوران» از انتشارات فیبر، نوشته جنلی آگلو
«کولی و تام: یک کتاب خاطرات» از انتشارات بلومزبری، نوشته بن وات
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