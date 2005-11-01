  1. هنر
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

توسط آستان قدس رضوي

نخستين دوره انتخاب كتاب سال رضوي برگزار مي شود

نخستين دوره انتخاب كتاب سال رضوي در بيست و سوم آذر ماه سال جاري همزمان با ميلاد با سعادت حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، اين جشنواره با هدف شناخت و معرفي بهترين آثارمنتشرشده  درباره حضرت رضا(ع) براي جوانان و نوجوانان برگزار مي شود . 

اين گزارش حاكي است جشنواره مذكوردر دوبخش خواهد بود كه در مرحله نخست انتخاب آثار ادبي برتر كه شامل كتابهاي شعر و نثر ادبي و داستان است  مي باشد و در دومين بخش آن تجليل  ازمولفاني كه بشترين و بهترين آثارادبي را درخصوص زندگي وسيره  حضرت رضا (،) براي نوجوانان و جوانان نگاشته اند خواهد بود . 

اين گزارش مي افزايد : آخرين مهلت ارسال آثار سي ام آبان ماه سال جاري است و آثاري كه در اين جشنواره پذيرفته خواهند شد  با محوريت حضرت رضا (ع) و جوانان خواهد بود . 

شايان ذكر است اين جشنواره به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي  و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود . 

کد مطلب 236264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها