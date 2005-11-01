نخستين دوره انتخاب كتاب سال رضوي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، اين جشنواره با هدف شناخت و معرفي بهترين آثارمنتشرشده درباره حضرت رضا(ع) براي جوانان و نوجوانان برگزار مي شود .

اين گزارش حاكي است جشنواره مذكوردر دوبخش خواهد بود كه در مرحله نخست انتخاب آثار ادبي برتر كه شامل كتابهاي شعر و نثر ادبي و داستان است مي باشد و در دومين بخش آن تجليل ازمولفاني كه بشترين و بهترين آثارادبي را درخصوص زندگي وسيره حضرت رضا (،) براي نوجوانان و جوانان نگاشته اند خواهد بود .

اين گزارش مي افزايد : آخرين مهلت ارسال آثار سي ام آبان ماه سال جاري است و آثاري كه در اين جشنواره پذيرفته خواهند شد با محوريت حضرت رضا (ع) و جوانان خواهد بود .

شايان ذكر است اين جشنواره به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود .