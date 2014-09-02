260 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی های صنعتی و کشاورزی استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئوف احمدی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون در استان قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به مناسبت هفته تعاون با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در حمایت از تولید استان برای تثبیت اشتغال و تداوم تولید داخلی اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری به منظور ارتقاء سهم تعاون از اقتصاد بانک نوسعه تعاون با رویکرد کمک به بهره گیری از تمامی ظرفیت های بخش تعاون و دستیابی به پیشرفت پایدار اقتصادی فعالیت خود را با گسترش داده است.

وی افزود: مهمترین اهداف این بانک فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی، ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت های مردمی و بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار و نیز ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی و تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در قالب تشکل های تعاونی است.

ارائه انواع خدمات بانکی به تعاونی ها

احمدی بیان کرد: در کنار همه نوع خدمات سیستم بانکی، صدور اعتبارنامه، انواع چک و فعالیتهای ارزی و ریالی با مشارکت در تاسیس شرکت های تعاونی، شهرک ها و مجتمع های تعاونی، شرکت های بیمه ای و یا اتحادیه های تعاونی تلاش می کنیم تا توان رقابت پذیری بخش تعاون با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور اجرایی شود.

این مسئول بیان کرد: بانک توسعه تعاون با 31 مدیریت شعب و بیش از 400 شعبه در سراسر کشور در خدمت تعاونی ها و صنعتگران است که در این راستا در استان قزوین هم شش شعبه، یک اداره شعب و دو باجه راه اندازی شده و به بخش تولید استان خدمات مالی لازم را ارائه می کند.

پرداخت 110 میلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون در سال جاری

وی افزود: 70 درصد تسهیلات این بانک باید در اختیار تعاونی ها و تولید قرار گیرد و 30 درصد در سایر امور هزینه شود که تلاش می کنیم در خدمت تولید و صنعت استان باشیم و بخشی از مشکلات اعتباری صنعتگران را حل کنیم.

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در سال گذشته 260 میلیارد ریال تسهیلات از سوی شعب بانک توسعه تعاون به بخش های تعاونی پرداخت شد که امسال نیز این میزان تاکنون به 110 میلیارد ریال رسیده است.

احمدی بیان کرد: تسهیلات ارائه شده شامل 35 درصد در بخش کشاورزی، 34 درصد صنعت و معدن، 24 درصد در خدمات و بازرگانی و هفت درصد در مسکن و عمران توزیع شده است.

وی افزود: در سال گذشته 160 طرح تعاونی توانستند از تسهیلات این بانک به مبلغ 260 میلیارد ریال استفاده کنند و امسال هم 50 طرح از تسهیلات اعتباری برخوردار خواهند شد.

پرداخت 70 میلیارد ریال برای فعال سازی تولید

این مسئول در ادامه گفت: از آنجا که قزوین استانی صنعتی است برای خروج از رکود و کمک به صنعتگران در تامین سرمایه در گردش مصمم بوده ایم همیار صنعتگران باشیم و به فعال شدن چرخ تولید کمک کنیم که در این راستا تاکنون 70 میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش به صاحبان 21 واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده که توانسته به رونق تولید واحدها منجر شود.

وی یادآورشد: همچنین 144 میلیارد ریال تسهیلات در شعب آماده پرداخت شده تا پس از بررسی 44 پرونده در دست اقدام در اختیار واحدهای صنعتی که نیازمند سرمایه درگردش برای افزایش تولید، تثبیت اشتغال یا خروج از رکود یا توقف تولید هستند قرار گیرد که این کار گامی در مسیر بهبود فضای کسب و کار نیز تلقی می شود.

احمدی اظهارداشت: انواع تفاهم نامه های ملی و استانی از دیگر فعالیتهایی است که برای رونق بخش تولید توسط بانک پیگیری می شود که تاکنون با اتحادیه ها، بنیاد شهید، میراث فرهنگی، تعاون روستایی، سازمان فنی و حرفه ای ، شرکت شهرک های صنعتی استان، بهزیستی و کمیته امداد استان قزوین تفاهم نامه هایی برای پرداخت تسهیلات و حمایت از شرکت های تعاونی و تولیدی امضاء شده است.

وی بیان کرد: عمده این تفاهم نامه ها استانی است و اعتبارات به افراد و شرکت های تعاونی و اعضاء داده می شود که با توجه به ظرفیت هایی که برای طرح ها پیش بینی شده از این اعتبارات استفاده می کنند.

پرداخت 50 فقره تسهیلات درمانی

احمدی گفت: برای حل مشکلات نیازمندان و بیماران نیز کار جدیدی هم آغاز شده که پرداخت تسهیلات درمانی است که تا سقف دو میلیون تومان به هر فرد داده می شود که امسال 50 فقره وام درمانی به نیازمندان پرداخت شده و این کار تداوم خواهد یافت.

وی در خصوص وصول مطالبات بانکی هم تصریح کرد: پرداخت مطالبات بانکی در زمان مقرر می تواند هم توسعه فعالیتها را موجب شود و هم تداوم خدمات بیشتر را محقق کند لذا انتظار داریم تعاونگران و صنعتگران با پرداخت بموقع اقساط خود این بانک را در ادامه خدمات خود یاری کنند.

این مسئول افزود: نسبت مطالبات بانکی در کشور 11 درصد و در شعب استان 9 درصد است و خوشبختانه در زمینه دریافت مطالبات خود در کشور توانستیم رتبه سوم را کسب کنیم.

احمدی گفت: بانک توسعه تعاون اولین و تنها بانک بخش تعاون است که در حمایت از تولید و صنعت و کشاورزی و بخش تعاون رویکردی جدی دارد و تلاش می کند مشارکت 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور محقق شود که در این راه نقش موثری ایفا می کند که امیدواریم با افزایش اعتبارات بانکی بتوانیم بسرعت در این مسیر گام برداریم.

بانک توسعه تعاون وام قرض الحسنه پرداخت می کند

وی تصریح کرد: به منظور کمک به سیاست های حمایتی دولت در تقویت بنیان خانواده و کمک به زوجهای جوان امسال درصدیم تسهیلات ازدواج به زوج های جوان را نیز اجرا کنیم و در کنار آن برای تامین مسکن افراد فاقد خانه بزودی تسهیلات مسکن نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

احمدی اظهارداشت: دربخش مسکن در کلان شهرها به اعضاء تعاونی ها 30 میلیون تومان، مرکز استان 25 میلیون و شهرستانها 20 میلیون تومان با بازپرداخت 48 تا 60 ماهه و برای اشخاص در شهرهای بزرگ 35 میلیون، مرکز استان 30 میلیون و شهرستانها 25 میلیون تومان پرداخت می شود.

این مسئول گفت: با توجه به داشتن عاملیت صندوق توسعه ملی طرحهای تولیدی و اشتغالزا در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت پذیرش می شود که امسال در بخش کشاورزی مبلغ 29 میلیارد ریال، پیش بینی شده که در بخش صنعت با توجه به طرح از 10 میلیارد در سرمایه در گردش و به صورت ثابت تا 50 میلیارد ریال در صورت داشتن توجیه اقتصادی و شرایط به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت خواهد شد تا به عنوان سرمایه در تولید استفاده شود.

احمدی گفت: همه تعاونی ها می توانند از تسهیلات پیش بینی شده برخوردار شوند و در گردشگری نیز برای ساخت هتل تسهیلات مناسبی در اختیار سرمایه گذاران و سازندگان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: استفاده از اعتبارات ال سی و ارزی و صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و مبادلات بین بانکی برای تعاونی ها از دیگر خدماتی است که برای کمک به تعاونگران پیش بینی شده است.