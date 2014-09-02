میامی آماده استقبال از خادمان امام رضا(ع) می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید بخشی صبح سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی و مناسبت های مذهبی شهرستان میامی که در محل کانون فرهنگی تبلیغی این شهرستان در راستای هماهنگی برنامه های استقبال از خادمان امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: یقینا مردم خونگرم منطقه همانند سالهای گذشته میزبان خوبی از ایشان خواهند داشت.

وی افزود: برنامه های متنوع و خوبی برای برگزاری هرچه با شکوهتر این مراسم معنوی و فرهنگی تدارک دیده شده است.

مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی نیز در این نشست ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت گفت: برای هرچه با شکوهتر حضور مردم در این مراسم با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان باید از دستگاه های مختلف فرهنگی استفاده شود.

رضا مهدیان، گفت: مردم شهرستان در فضایی آکنده از شور و نشاط معنوی از خادمان آقا علی بن موسی الرضا(ع) استقبال خواهند کرد و اهدای گل و توزیع شیرینی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

در ادامه نشست، دیگر اعضاء ستاد ساماندهی شئون مذهبی شهرستان میامی به بیان نظرات خود در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم پرداختند.

این مراسم روز چهارشنبه 12 شهریور ماه در میدان مرکزی شهر میامی برگزار خواهد شد.

غبار روبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، دیدار عمومی و برگزاری آئین های فرهنگی از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.