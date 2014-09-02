  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

فعالیت‌های فرهنگی با سیره ائمه معصومین(ع) همراه باشد

فعالیت‌های فرهنگی با سیره ائمه معصومین(ع) همراه باشد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: همواره باید پیام‌رسان ولایت باشیم و با این نگرش، فعالیت‌های فرهنگی باید با سیره ائمه معصومین(ع) همراه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش‌نژاد ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از امامزادگان با محوریت امامزاده سیدمظفر(ع) بندرعباس، از اعزام فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به شهر مقدس قم خبر داد.

وی با حضور دراین مراسم تاکید کرد: امامزادگان قطب فرهنگی جامعه هستند و باید برای ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) در جامعه تلاش کرد.

درویش‌نژاد خطاب به زائرین حرم حضرت معصومه(س) با تاکید براینکه همواره باید پیام‌رسان ولایت باشیم و با این نگرش، فعالیت‌های فرهنگی باید با سیره ائمه معصومین(ع) همراه شود، افزود: ترویج فرهنگ غنی حسینی و عاشورایی را می‌توان از پایگاه فرهنگی امامزادگان شروع کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اضافه کرد: فرهنگ علمی و اخلاقی امام‌صادق(ع) با همه ابعاد علمی و معنوی را می‌توان از پایگاه امامزادگانی که ما مختفر به میزبانی آنها هستیم، برداشت کرد.

دبیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان با اشاره به اینکه ما مردم ایران اسلامی به میزبانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) و دفاع از پرچم امام‌حسین(ع) افتخار می‌کنیم، تصریح کرد: توجه به امامزادگان با بررسی‌های علمی و کارشناسی، ما را به یک جهش و ارتقایی که در جهت ترویج فرهنگ غنی اهل‌بیت(ع) می‌باشد، سوق می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: آنچه در عمل و رفتارهای اجتماعی می‌تواند مدافع و مروج فرهنگ اصیل اهل‌بیت(ع) باشد، در روح قرآن نهفته و آن چیزی که در روح قرآن نهفته است، در سیره امامزادگان وجود دارد.

درویش‌نژاد تاکید کرد: از این دیدگاه باید به صورت جدی و علمی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی برای تعامل با سایر ملت‌ها استفاده کرد.

وی گفت: حتی یکتاپرستی به دین اسلام نگاه ویژه‌ای دارد و تعدادی از کشورها زندگانی امام‌رضا(ع) را مورد بررسی قرار داده‌اند و این نشان از غنای فرهنگ اصیل رضوی در جهان دارد.

گفتنی است، این مراسم به همت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان و با همکاری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار شد.

 

 

کد مطلب 2362708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها