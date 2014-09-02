به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش‌نژاد ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از امامزادگان با محوریت امامزاده سیدمظفر(ع) بندرعباس، از اعزام فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به شهر مقدس قم خبر داد.

وی با حضور دراین مراسم تاکید کرد: امامزادگان قطب فرهنگی جامعه هستند و باید برای ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) در جامعه تلاش کرد.

درویش‌نژاد خطاب به زائرین حرم حضرت معصومه(س) با تاکید براینکه همواره باید پیام‌رسان ولایت باشیم و با این نگرش، فعالیت‌های فرهنگی باید با سیره ائمه معصومین(ع) همراه شود، افزود: ترویج فرهنگ غنی حسینی و عاشورایی را می‌توان از پایگاه فرهنگی امامزادگان شروع کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اضافه کرد: فرهنگ علمی و اخلاقی امام‌صادق(ع) با همه ابعاد علمی و معنوی را می‌توان از پایگاه امامزادگانی که ما مختفر به میزبانی آنها هستیم، برداشت کرد.

دبیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان با اشاره به اینکه ما مردم ایران اسلامی به میزبانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) و دفاع از پرچم امام‌حسین(ع) افتخار می‌کنیم، تصریح کرد: توجه به امامزادگان با بررسی‌های علمی و کارشناسی، ما را به یک جهش و ارتقایی که در جهت ترویج فرهنگ غنی اهل‌بیت(ع) می‌باشد، سوق می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: آنچه در عمل و رفتارهای اجتماعی می‌تواند مدافع و مروج فرهنگ اصیل اهل‌بیت(ع) باشد، در روح قرآن نهفته و آن چیزی که در روح قرآن نهفته است، در سیره امامزادگان وجود دارد.

درویش‌نژاد تاکید کرد: از این دیدگاه باید به صورت جدی و علمی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی برای تعامل با سایر ملت‌ها استفاده کرد.

وی گفت: حتی یکتاپرستی به دین اسلام نگاه ویژه‌ای دارد و تعدادی از کشورها زندگانی امام‌رضا(ع) را مورد بررسی قرار داده‌اند و این نشان از غنای فرهنگ اصیل رضوی در جهان دارد.

گفتنی است، این مراسم به همت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان و با همکاری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار شد.