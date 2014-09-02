  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

عرفاني نسب:

700 انديشمند ايراني در كنفرانس آموزش فيزيك ايران در كردستان حضور يافتند

700 انديشمند ايراني در كنفرانس آموزش فيزيك ايران در كردستان حضور يافتند

سنندج-خبرگزاري مهر: مديركل آموزش و پرورش استان كردستان گفت: 700 نفر از انديشمندان ايراني در پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك ايران در كردستان شركت كرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفاني نسب امروز سه شنبه در پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك ايران و پنجمين كنفرانس فيزيك و آزمايشگاه كه با حضور وزير آموزش و پرورش در مجتمع امام خميني(ره) سنندج برگزار شد، گفت: حدود 700 نفر از انديشمندان و علاقمندان به علم فيزيك از 32 استان كشور در اين كنفرانس شركت كردند.

وي عنوان كرد: بالغ بر 400 مقاله به دبيرخانه علمي كنفرانس ارسال شد كه از اين تعداد حدود 150 مقاله توسط هيئت داوران انتخاب شد.

وي اظهار داشت: از تعداد مقالات انتخاب شده هم 50 مقاله به صورت سخنراني و 100 مقاله هم به صورت پوستر ارائه مي شود.

مديركل آموزش و پرورش كردستان ادامه داد: با بهره گيري از اساتيد برجسته علم فيزيك ايران و حضور دبيران فيزيك از سراسر كشور در اين كنفرانس قطعا دريچه اي براي ارائه روش هاي جديد تدريس به دانش آموزان باز مي شود.

عرفاني نسب بيان كرد: اين كنفرانس به همت اتحاديه انجمن هاي علمي فيزيك ايران، دانشگاه فرهنگيان كردستان، اداره كل آموزش وپرورش استان و استانداري كردستان برگزار شده است.

برقرار ارتباط ويديو كنفرانسي با مركز تحقيقات هسته اي اروپا

دبيرعلمي پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك هم در اين مراسم گفت: در اين دوره نسبت به دوره قبل شاهد رشد 250 درصدي در ارسال مقالات بوديم.

سليمان رسولي ادامه داد: 424 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال شده بود كه 12 درصد آن به صورت سخنراني و 23 درصد هم به صورت پوستر پذيرش شده است.

وي عنوان كرد: برگزاري 40 كارگاه آموزشي هم درخواست شده بود كه در نهايت 13 عنوان آن مورد تاييد قرار گرفت و برگزار شد.

وي از برقراري ارتباط ويديو كنفرانسي با مركز تحقيقات هسته اي اروپا( CREN) خبر داد و گفت: عصر امروز سه شنبه اين ارتباط برقرار مي شود و انديشمندان  و اساتيد برجسته فيزيك ايران مي توانند سوالات خود را از پروفسور اليس مطرح كنند.

 

 

کد مطلب 2362722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه