700 انديشمند ايراني در كنفرانس آموزش فيزيك ايران در كردستان حضور يافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفاني نسب امروز سه شنبه در پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك ايران و پنجمين كنفرانس فيزيك و آزمايشگاه كه با حضور وزير آموزش و پرورش در مجتمع امام خميني(ره) سنندج برگزار شد، گفت: حدود 700 نفر از انديشمندان و علاقمندان به علم فيزيك از 32 استان كشور در اين كنفرانس شركت كردند.

وي عنوان كرد: بالغ بر 400 مقاله به دبيرخانه علمي كنفرانس ارسال شد كه از اين تعداد حدود 150 مقاله توسط هيئت داوران انتخاب شد.

وي اظهار داشت: از تعداد مقالات انتخاب شده هم 50 مقاله به صورت سخنراني و 100 مقاله هم به صورت پوستر ارائه مي شود.

مديركل آموزش و پرورش كردستان ادامه داد: با بهره گيري از اساتيد برجسته علم فيزيك ايران و حضور دبيران فيزيك از سراسر كشور در اين كنفرانس قطعا دريچه اي براي ارائه روش هاي جديد تدريس به دانش آموزان باز مي شود.

عرفاني نسب بيان كرد: اين كنفرانس به همت اتحاديه انجمن هاي علمي فيزيك ايران، دانشگاه فرهنگيان كردستان، اداره كل آموزش وپرورش استان و استانداري كردستان برگزار شده است.

برقرار ارتباط ويديو كنفرانسي با مركز تحقيقات هسته اي اروپا

دبيرعلمي پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك هم در اين مراسم گفت: در اين دوره نسبت به دوره قبل شاهد رشد 250 درصدي در ارسال مقالات بوديم.

سليمان رسولي ادامه داد: 424 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال شده بود كه 12 درصد آن به صورت سخنراني و 23 درصد هم به صورت پوستر پذيرش شده است.

وي عنوان كرد: برگزاري 40 كارگاه آموزشي هم درخواست شده بود كه در نهايت 13 عنوان آن مورد تاييد قرار گرفت و برگزار شد.

وي از برقراري ارتباط ويديو كنفرانسي با مركز تحقيقات هسته اي اروپا( CREN) خبر داد و گفت: عصر امروز سه شنبه اين ارتباط برقرار مي شود و انديشمندان و اساتيد برجسته فيزيك ايران مي توانند سوالات خود را از پروفسور اليس مطرح كنند.