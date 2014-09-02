برخی خودروهای پلیس 1.5 میلیون کیلومتر راه می روند/ استفاده از خودرو دودزا ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به جديت ناجا در استفاده از خودروهاي نو و توجه به معاينه فني اين خودروها، اظهار داشت: تلاش ما اين است که خودروهاي پليس را پس از عمر قانوني خود از رده خارج کرده و با توجه به سن قانوني، 5 سال عمر داخلي و 10 سال عمر خارجي آنها، ماشين هاي جديد را جايگزين کنیم.

وي با بيان اينکه براساس قانون در چند سال ابتدايي استفاده از خودروهاي نو، معاينه فني لازم نيست و ما همواره بر آماده به کاري وسايل نقليه خود تاکيد داريم، گفت: خودروهاي سبک ناجا تا 98 درصد آماده به کار هستند و تنها يک تا دو درصد ماشين ها با نقص و اشکالات مواجه اند که ممکن است برخي از واحدها از روي اضطرار مجبور به استفاده از ماشين هاي فرسوده و خراب شوند البته ما با اين موارد برخورد مي کنيم.

اين مقام ارشد انتظامي اذعان داشت: مردم درصورت مشاهده استفاده پليس از خودروهاي آلاينده و دودزا، شماره پلاک ماشين را به 197 اعلام کنند و از آنجايي که اين موضوع در سازمان تخلف است به آن رسيدگي مي کنيم.

به گفته فرمانده ناجا در دو سال اخير به دليل تنگناهاي مالي دولت که البته رو به بهبود است، جايگزيني خودروهاي فرسوده با نو در پليس با تأخير مواجه شده و ما نتوانستيم در 5 سال و سن قانوني خودرو، آنها را از رده خارج کنيم و اين موضوع باعث افزايش ميانگين عمر خودروها، تا يک ويا يک سال و نيم شده است.

احمدي مقدم با تاکيد بر اينکه در صدد هستيم طي امسال و سال آينده اين روند را به مسير اصلي خود برگردانيم، گفت: اگر به 15 سال گذشته برگشته و سال 77 را مدنظر قرار دهيم، ميانگين عمر خودروهاي ناجا به 18 سال هم مي رسيد اين در حالي است که هم اکنون بالاترين عمر خودروهاي ناجا 5 تا 7 سال است.

وي با تاکيد بر اينکه وضعيت ماشين هاي ما از خودروهاي بيرون بهتر است، 4 سال را ميانگين سن خودروهاي در حال خدمت پليس دانست و اظهار داشت: خودروهاي ما از صفر کيلومتر آغاز شده و به خودروهايي با سن 7 سال مي رسد.

وي افزود: خوردوهاي پليس پرتحرک هستند و اگر مردم بصورت ميانگين 20 هزار کيلومتر در سال مي پيمايند، خودروي پليس راه ناجا، پيمايشي 100 هزار کيلومتري در سال دارد، در واقع يک بنز پليس راه در سن خود بيش از 1.5 ميليون کيلومتر حرکت داشته است.

احمدي مقدم استهلاک خودروهاي پليس را تنها محدود به عمر آن ندانست و گفت: عملکرد خودروهاي پليس آنها را مستهلک تر مي کند؛ اميدواريم با حمايت دولت جايگزيني خودروها تسريع شود تا ماشين هايي نوتر، سالم تر و کارآمدتر داشته باشيم.

فرمانده ناجا استفاده از ماشين هايي که از نظر ظاهري آسيب ديده يا دودزا هستند را شايسته پليس ندانست و بار ديگر تاکيد کرد: مردم در صورت مشاهده خودروي خراب به مرکز نظارت همگاني ناجا(197) اطلاع دهند؛ اين امر از نظر سازماني تخلف بوده و قابل پذيرش نيست.