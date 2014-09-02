گلستان در بخش صنعت گردشگري فقير است

رحمت اله نوروزي در گفتگو با خبرنگار مهر عملكرد سازمان ميراث فرهنگي را نامطلوب ارزيابي كرد و گفت: اگر به درستي اين سازمان در بخش ميراث فرهنگي و گردشگري استان كار انجام داده بود، ظرفيت ها به بخش خصوصي شناسانده مي شد و در اين صورت سهم گردشگري استان، در كشور نيم درصد محاسبه نمي شد.

وي با تاكيد بر اين نكته كه به هيچ وجه منكر زحمات دستگاه هاي مرتبط نيستيم افزود: بايد بيشتر از اينها در دو بخش ميراث فرهنگي و گردشگري براي جذب تورسيم كار شود.

وي خواستار فراهم كردن زير ساخت هاي گردشگري در استان شد و گفت: دستگاه هاي متولي بايد اعتبار خوبي را به اين قسمت اختصاص دهند، طرح هاي اوليت دار در راستاي استغال مولد و تثبيت اشتغال پايدار در اين بخش نياز است تدارك ديده شود.

علي آباد كتول پتانسيل بالايي در حوزه گردشگري دارد

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس شوراي اسلامي در توضيح ظرفيت هاي شهرستان علي آباد كتول، گفت: علي آباد كتول پتانسيل بالايي در حوزه گردشگري دارد؛ دهنه محمدآباد كتول، دهنه زرين گل، سد زيرين گل و منطقه ديدني آبشار تمام خزه اي دنيا يعني كبودوال بهترين بستر سرمايه گذاري و جذب توريسم است.

وي ادامه داد: هر علاقمندي كه از سراسر كشور به اين منطقه مي آيد با يك بهشت واقعي روبه رو مي شود زيرااز جاذبه و اقليم آب و هوا خوبي برخوردار است اما متاسفانه در اين بخش به خوبي كار نشده چراكه سهم ما در گردشگري بسيار ناچيز است.

دبیرمجمع نمایندگان گلستان تاكيد كرد: مسئولين استاني و متوليان اين بخش بايد تلاش كنند تا اقتصاد استان در بخش گردشگري رونق بگيرد.

وي با بيان اين نكته كه شهرستان علي آباد در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي ظرفيت هاي قابل توجهي را دارد، گفت: چند سرمايه گذار را به اين شهرستان آوريم اما به دليل نوسان ارز حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نشدند. همچنان براي اين موضوع در حال پيگيري هستيم تا سرمايه گذار به اين حوزه وارد شود.

نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: ستاد جذب سرمايه گذاري استانداري، دستگاه هاي متولي از جمله سازمان ميراث فرنگي بايد پنلي را از جاذبه هاي غرب و شرق استان به خصوص شهرستان علي آباد كتول تهيه كند تا اين مناطق معرفي شود و سرمايه گذاران با آگاهي از وجود اين ظرفيت ها، ورود پيدا كنند.

وي در خاتمه يادآور شد: سازمان گردشگري بايد برنامه ريزي جامعي داشته باشد. كه برگزاري همايش يكي از اين موارد است؛ با توجه به اينكه استان به لحاظ آب و هوا و اقليم، تنوع قوميتي، قدمت تاريخي و وجود آثار ارزشمند كهن داراي جذابت است نياز است ميراث فرهنگي بايد نقش خطيري را در اين حوزه ايفا كند.