دفاع مقدس نماد غلبه اراده ملت و نقشه راه آزادیخواهان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس که در محل استانداری قم برگزار شد، طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره 6 هزار شهید استان قم بخصوص شهدای پدافند هوایی در سالروز تشکیل قرارگاه پدافند، ابراز نمود: تبیین ارزش های والای دفاع مقدس و آموزه های بسیار زیبا و درخشان این قطعه طلایی از تاریخ انقلاب اسلامی مسئولیتی همگانی است.

وی با اشاره به نقش مردم در هشت سال دفاع مقدس گفت: دشمنان با تمام وجود تلاش کردند اراده خود را بر ما تحمیل کنند اما مردم با ایستادگی و مقاومت جانانه خود اجازه ندادند اراده دشمنان تحمیل شده و عزت و شرف و آزادگی میهن اسلامی به چالش کشیده شود.

فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه دشمنان در جنگ، از آنچه که بدنبال آن بودند، نتیجه عکس گرفتند، ابراز کرد: ما در جنگ شاهد بودیم که مردم با هدایت پیامبرگونه حضرت امام(ره) با قامتی استوار و پرصلابت در مقابل شرق و غرب ایستادند.

وی افزود: حضرت امام(ره) تهدیدهای دوران جنگ را به فرصت تبدیل کرده و پیام انقلاب اسلامی را به تمام دنیا صادر نمودند.

مهدوی نژاد ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس به عنوان تابلویی بسیار زرین و درخشان و نقشه راهی گویا در معرض دید همه آزادیخواهان و مسلمانان جهان قرار گرفت که با درس آموزی از آن، راه و مسیر خود را پیدا کنند و با مقاومت و ایستادگی نشات گرفته از دفاع بزرگ ملت ایران اسلامی، ادامه مسیر دهند.

وی نقش همسنگران شهدا و کسانی که از قافله شهادت جا ماندند، را مهم توصیف کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم در هر جایی که خدمت می کنیم، آن روزهای بسیار حساس، نورانی، پرمخاطره و فراموش نشدنی را که بر رزمندگان اسلام گذشت، تبیین نماییم.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) با بیان این جمله گهربار مقام معظم رهبری که دفاع مقدس گنجینه ای باارزش است، گفت: این هنر ماست که از همه ظرفیت ها استفاده کنیم و گنجینه پربرکت دوران دفاع مقدس را استخراج کنیم.

وی در پایان به تمهیدات صورت گرفته در سپاه استان به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و برگزاری رژه 31 شهریور، نمایشگاه دفاع مقدس، رزمایش عملیات عاشورای 2 مربوط به منطقه عمومی مهران و اجرای بیش از یکصد موضوع دیگر را از جمله برنامه های پیش بینی شده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در طول هفته دفاع مقدس نام برد.

