تجار و بنگاه های اقتصادی لوکوموتیو پیشرفت اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میر هادی قره سیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب اظهار داشت: تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در راستای حل مشکلات صورت می گیرد و باید از این تعامل ها برای پیشرفت کشور بهره مند شویم.

وی اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی سمت و سوی سیاست ها حوزه بندی می شود بطوریکه دولت در اعمال سیاست و تجار در اعمال تصدی گری نقش ایفا می کنند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با بیان اینکه با احیای اتاق بازرگانی تبریز اقتصاد آذربایجان شرقی نفسی دوباره می کشد، اظهار داشت: با احیای اتاق بازرگانی و فعالیت های آنها اقتصاد استان رونق پیدا کرده و نفس تازه ای در کالبد آن دمیده می شود.

قره سیدی در پایان ابراز امیدواری کرد نتیجه جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود کارساز باشد.

گفتنی است جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسوولان استانی، صنعتگران و کار آفرینان برای بررسی موانع تولید و مشکلات صنعت برگزار شد.