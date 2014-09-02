آخرین وضعیت پیگیری اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت در تبصره 2 ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 29 خرداد سال 92 مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی شد که براساس آن دولت را مجاز به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و اعطای دو هفته مرخصی به پدران کرده بود و طی مکاتبه شماره 77911 در 11 تیر سال 92 ابلاغی از سوی دولت به دلیل عدم تعیین محل تأمین اعتبار و مشکلات اجرایی ناشی از آن، حسب پیگیری این معاونت، هیئت وزیران تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه م در 19 تیر سال 92 را در راستای اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده و برای الزام بخش های دولتی و غیردولتی تصویب کرد.لکن بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل عدم پیش‌بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه‌ها در این خصوص شد. لذا با توجه به مکاتبات و پیگیری مکرر مراجعان که عمدتاً شامل افرادی است که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و نیز مستخدمان آموزش و پرورش هستند، این معاونت طی مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول وی و دستگاه‌های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی 9 ماهه شد و در خواست شد تا با رفع مشکل اعتباری، زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.

در نهایت متعاقب مکاتبه شماره 5998 در 20 آذر سال 92 این معاونت با رئیس جمهور، رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت و دو جلسه نیز جهت بررسی موضوع تشکیل و مقرر شد مصوبه مذکور اصلاح شود به نحوی که پرداخت مابه التفاوت 3 ماه به عهده دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد که پس از طرح در جلسه دولت ، به دلیل عدم ضرورت مصوبه جدید، بررسی موضوع تخصیص اعتبار لازم به اجرای آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محول شد.

در این راستا جلسه‌ای در 7 اردیبهشت سال 93 با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد که پیرو جلسه مذکور و در راستای اجرای بخشنامه شماره 47466 در 31 تیر سال 93 معاون اول رئیس جمهور با موضوع تقسیم وظایف دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، این معاونت با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در خصوص صدور بخشنامه مبنی بر نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و پرداخت مابه التفاوت سه ماه توسط دستگاه‌ها و تعیین محل اعتبار آن مکاتبه نکرده است که موضوع در حال پیگیری است.