به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد در همایش تخصصی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با بیان اینکه هماهنگی و یکپارچگی تیم اقتصادی دولت مثال زدنی است گفت: این هماهنگی باعث اتخاذ تصمیمات علمی و کاربردی و مناسب در عرصه کلان اقتصادی، بازار پولی و مالی شده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت تدبیر و امید به سیستم بانکی، انتصاب طیب نیا و سیف را در کنار نوبخت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، در تشکیل ستاد یکپارچه اقتصادی در دولت اثربخش ارزیابی کرد و گفت: این دوره از بهترین دوران در هماهنگی بین ارکان دولت است که به تصمیمات اقتصادی مناسب و منطقی به خصوص در بخش یکپارچه بازارهای پولی و مالی می انجامد.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه در گذشته شاهد یکپارچکی در بازار پول و سرمایه نبودیم و بعضا این مسأله مشکلات خاصی را به کشور تحمیل می کرد، گفت: به دلیل گستردگی بازار پول و تمرکز سیاستهای دولت به هدایت منابع به سمت سایر نیازهای دولت، کسری ها، دولت را دچار مشکلات اساسی می کرد. ولی با شفاف سازیهای لازم از سوی دولت فعلی، این دولت قادر به گذر از این مرحله شده و با همسویی در سیاستهای پولی و مالی، در حال دستیابی به موفقیتهای کلان در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت آمار و اطلاعات به اختلافاتی بین مراجع مختلف ارائه دهنده آمار و شاخصهای اساسی منجر شده بود گفت: دولت فعلی با ارائه اطلاعات شفاف، مردم را به درک واقعیتهای موجود یاری رساند.

تقوی نژاد گفت: در گذشته بانکها به عنوان صندوق دولت مطرح بودند، همین مسأله سبب می شد تا کشور شاهد نقدینگی بالا و نیز تورم بالای 40 درصد باشد. اما با تغییر رویکردی که در بازارهای پولی و مالی به وجود آمده، در عمل حجم دخالتهای دولت و تکالیف بودجه ای به حداقل ممکن رسیده است.

وی گفت: در دو مقطع شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم، یک مقطع در دوران جنگ تحمیلی بودکه 2 سال شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم و مقطع دوم در دولت گذشته بود که علی رغم رشد 5 برابری قیمت نفت، نه تنها شاهد جهش و رشد اقتصادی نبودیم بلکه این رشد منفی هم بود.

مدیرعامل بانک سپه گفت: از دیگر اتفاقات ارزشمند در دولت تدبیر و امید، از بین رفتن رانت بانکی است. در گذشته، نرخ سود بانکی از نرخ سود سپرده ها کمتر بود. همین موضوع باعث ایجاد رانت برای عده ای در سیستم اقتصادی می شد، این مسأله منطق سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال کرده بود.

وی با بیان اینکه این مسأله سبب شد تا بخش عمده ای از منابع بانکی قفل شود، اظهارداشت: به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی خصوصا نسبت به نرخ تورم، تسهیلات همیشه در اختیار عده ای از افراد جامعه می ماند و آنها انگیزه ای برای برگرداندن بدهی خود به بانکها نداشته اند، لذا این مسأله از ایجاد اشتغال و زایش تسهیلات جلوگیری می شد. به همین دلیل، شاهد رشد مطالبات غیربانکی در گذشته بودیم.

تقوی نژاد گفت: نزدیک 20 درصد تسهیلات بانکها در بخشهای خصوصی و دولتی تحت عنوان مطالبات غیرجاری قفل است. با تفاوتی که در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات وجود داشت، در عمل بانکها از محل پرداخت تسهیلات نمی توانستند سودی را برای خود شناسایی کنند.

وی افزود: شاید یکی از دلایل اصلی گرایش بعضی از بانکها، به ویژه بانکهای غیردولتی به سمت بنگاهداری همین مسأله باشد. آنها برای اینکه بتوانند از سرمایه سرمایه گذاران و منافع سپرده گذاران حمایت کنند به سمتی حرکت کردند که از این منابع در اختیار، بازده بالاتری را در سایر بازارها به دست آوردند، البته این مسأله قابل تحقیق و بررسی است.

مدیرعامل بانک سپه در تشریح عملکرد بانک سپه در دوران مدیریت وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی بانک سپه، سرمایه این بانک بود. به دلایل مختلف به ویژه زیانهای سالهای گذشته، سرمایه پایه بانک کاهش یافت.

وی با بیان اینکه از ابتدا نیز پرداخت نقدی سرمایه بانک سپه کم بود گفت: از زمان تأسیس بانک سپه، میزان سرمایه پرداختی نقدی فقط 140 میلیارد بوده است. مابقی سرمایه بانک که حدود 8 هزار میلیارد ریال بود، عبارت بود از تجدید ارزیابی دارایی ها، یا مواردی که از محل سود خود بانک حاصل شده بود.

تقوی نژاد افزود: با حمایتهای جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت و نیز در مجلس، با پرداخت 120 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این بانک موافقت شد و این اتفاق برابر 90 درصد فعالیت کل دوران 89 ساله فعالیت این بانک است. همچنین بخشی از داراییهای مازاد بانک سپه را علی رغم اینکه در بخش مولد سرمایه گذاری شده بود، واگذار کردیم.

تقوی نژاد گفت: به این ترتیب در کمتر از 10 ماه، سرمایه بانک سپه از حدود 8 هزار و 559 میلیارد ریال در مرداد 92 به حدود 72 هزار و 120 میلیارد ریال رسید که خود حکایتی از افزایش 10 برابری سرمایه این بانک در دولت تدبیر و امید دارد.

وی با اشاره به رشد 26 درصدی در سپرده های بانک سپه گفت: سپرده های این بانک نسبت به یکسال گذشته، دارای رشد محسوسی بوده، به طوری که با رشد 26 درصدی سپرده های این بانک از 319 هزار میلیارد ریال در مرداد 92 به 371 هزار و 442 میلیارد ریال در مرداد 93 رسیده است.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه کارکنان بانک سپه به خودباوری مجددی رسیده اند گفت: از حدود 1700 شعبه این بانک، در سال گذشته در همین مقطع 300 شعبه افزایش سپرده داشتند و اکنون 900 شعبه افزایش سپرده دارند و این روند، ناشی از همین خودباوری و مسئولیت شناسی و عمق علاقه به بانک پر افتخار سپه است.

وی با بیان اینکه این افتخار را داشتم تا از 1700 رئیس شعبه بانک سپه با 1200 نفر از آنها از نزدیک دیدار کنم گفت: کارکنان و مدیران بانک سپه، از سالمترین، با انگیزه ترین و با دانش ترین نیروها در سطح سیستم بانکی کشور هستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه بعد از اعمال تحریمها در سال 1386، بانک سپه با شیب منفی در بیشتر شاخصها روبرو شد گفت: این شیب منفی در مقطع زمانی بهمن و اسفند 92 مهار شد و از آن تاریخ تاکنون، این بانک با رشد در شاخصها روبرو شده است.

وی با بیان اینکه بانک سپه در سال 86 حدود 11 درصد سهم درصد بازار را در اختیار داشت گفت: این سهم درصد به دلایل مختلفی از جمله اعمال تحریمها، برخی مشکلات در حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد بانکهای خصوصی و تأسیس 6 بانک جدید از کنار بانک سپه و...، کاهش یافت. با تلاشهای صورت گرفته از بهمن و اسفند 92، شیب کاهنده سهم درصد مهار شد و در حال حاضر سهم درصد این بانک از بازار پولی کشور به حدود 6 درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته، حدود 7 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در مرداد حدود 199 هزار میلیارد ریال بود که در مرداد 93 این رقم به 249 هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه با اشاره به موفقیتهای این بانک در بخش ارز، به بحث صدور ضمانتنامه های ریالی اشاره کرد و گفت: مقایسه مرداد 93 به مرداد 92 در بحث صدور ضماننتنامه های ریالی از رشد 65 درصدی در این بخش حکایت دارد. بخشی که در واقع ارزانترین منابع در بانک محسوب می شوند و نشان از تلاش بانک سپه برای حرکت به سمت مشتریان تجاری دارد که به صورت پرقدرت در کنار بانک سپه قرار دارند.

وی با اشاره به تأثیر این ضمانتنامه ها و کارمزدهای حاصل از آن در درآمدهای بانک سپه، از نقش اینگونه تلاشها در مسیر رونق بخشی به تولید و فعالیتهای مولد و نیز خروج از رکود یاد کرد.

تقوی نژاد در تشریح نسبت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه به سپرده قرض الحسنه پس انداز، با بیان اینکه متوسط منابع قرض الحسنه در نظام بانکی 90 درصد و این متوسط در بانک سپه 100 درصد است گفت: با توجه به حساسیتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی به تأمین منابع برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، این بانک توانسته تا 22 هزار فقره درخواست دریافت تسهیلات در این بخش را ثبت نام کند. در این ارتباط، 21 هزار نفر تشکیل پرونده داده اند. 1200 نفر نیز موفق به دریافت این تسهیلات شده اند. این بانک در تلاش است تا در صورت تجهیز منابع، میزان تسهیلات قرض الحسنه را به حدود 50 هزار فقره برساند.

تقوی نژاد با بیان اینکه از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدامات اثرگذار و مناسبی صورت گرفته است گفت: مجموع طرحها از بخش ریالی صندوق توسعه ملی، 3 هزار و 200 میلیارد تومان است که از این میزان 1800 میلیارد به قرارداد منجر شده است.

مدیرعامل بانک سپه به بحث نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی اشاره کرد و گفت: علی رغم رشد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در شبکه بانکی کشور، در بانک سپه این موفقیت حاصل شد که از سال 91 که مجموع این نسبت به 17 درصد رسیده بود، در مرداد 92 این میزان به 16 درصد و در مرداد 93 به 13.6 درصد کاهش یافت.

وی افزود: این بانک، در همین مدت 1200 میلیارد تومان وصولی داشت. در همین ارتباط با مراجع ذیصلاح جلسات متعددی برگزار شد. در همین خصوص، 285 پرونده تعیین تکلیف شده اند. 8هزار و 200 پرونده به بخش غیردولتی داده شده، با 40 شخصیت حقیقی و حقوقی در این ارتباط قرارداد منعقد شده و 3200 پرونده در بخش حقوقی نیز به مناطق مختلف این بانک یا به شرکتها واگذار شده است.

تقوی نژاد گفت: به این ترتیب، بخش عمده ای از پرونده ها در بخش ریال تعیین تکلیف شده اند. به طوری که در حال حاضر حدود 3300 میلیارد تومان مجموع مطالبات غیرجاری بانک سپه است که از این میزان 2 هزار میلیارد آن در بخش مشکوک وصول طبقه بندی می شود. از این حدود 1200 میلیارد تومان تسهیلاتی است که با نرخ 14 درصد اعطا شده است.

وی گفت: یکی از دلایل عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات به بازپرداخت آن، به دلیل این است که این منابع با نرخ ارزان در اختیارشان گرفته است. با در نظر گرفتن 6 درصد جریمه دیرکرد در این خصوص، باز نرخ سود تسهیلات دریافتی، از نرخ سپرده های یکساله کمتر است بنابراین با عدم مقرون به صرفه بودن باز پرداخت آنها، از این کار خودداری می کنند.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه با بدهکاران خود برخورد یکسانی ندارد و از واحدهای مولدی که مشکلات تولید داشته اند، در مسیر بازپرداخت این تسهیلات حمایتهای مالی لازم را انجام داده اند، گفت: برخی از بدهکاران بانکها در گروهی قرار دارند که عامدانه از بازپرداخت بدهی خود طفره می روند و نیز کسانی هستند که دریافت طلب بانک از آنها خارج از توان سیستم بانکی است، حل این مسأله همراهی دولت و قوه قضاییه را طلب می کند.

تقوی نژاد با بیان اینکه اضافه برداشت بانک سپه از بانک مرکزی در اسفند 92، حدود 28 هزار میلیارد ریال بود این رقم در پایان مرداد به 14 هزار میلیارد ریال رسیده است گفت: 6 هزار میلیارد ریال از رقم مذکور به بخش گندم اختصاص دارد. از سوی دیگر، بخشی از این مشکل نیز به مشکل اوراق مشارکت به خصوص در ارتباط با وزارت نیرو مربوط است. 10هزار میلیارد ریال از منابع، صرف اوراق مشارکت بازخریدی وزارت نیرو و سودی شده که باید توسط دستگاه مربوطه پرداخت می شد.

وی با اشاره به فعالیتها و درآمدهای ارزی در بانک سپه گفت: مجموع فعالیتهای ارزی این بانک اعم از اعتبارات اسنادی گشایش شده، بروات اسنادی و حواله ارزی-کالایی از رقم 494 میلیون دلار در پایان مرداد 92 به یک میلیارد و 703 میلیون دلار در پایان مرداد 93 رسیده است.

تقوی نژاد با بیان اینکه بدون اغراق بانک سپه در بخش ارزی از وجود قوی ترین نیروها در بخش ارز در سیستم بانکی برخوردار است گفت: این بانک حتی در دوران تحریم نیز به آموزش دانش ارزی به دیگر نیروهای سیستم بانکی اقدام کردند. از این نیروها انتظار می رود تا ضمن توسعه فعالیتهای ارزی، دانش ارزی خود را ارتقا دهند.

وی همچنین به عملکرد بانک سپه در بخش حواله ارزی از طریق صرافی ها اشاره کرد و گفت: این رقم از 57 میلیون دلار در مرداد 92 به 171 میلیون دلار در مرداد 93 رسیده است . همچنین در بخش تخصیص ارز مبادله ای نیز در دوره زمانی مذکور، این رقم از 842 میلیون دلار به یک میلیارد و 585 میلیون دلار رسیده است که خود از رشد 2 برابری فعالیتهای ارزی در این بانک حکایت دارد.

مدیرعامل بانک سپه همچنین از توسعه فناوریهای اطلاعات در بانک سپه و نیز استقرار بانکداری متمرکز و یکپارچه در این بانک خبرداد که تا پایان سال عمده کار آن نهایی خواهد شد. وی همچنین از افزایش دستگاههای POS و ATM تا پایان سال 93 در این بانک خبرداد.