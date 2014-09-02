داوود اوغلو برنامه های دولت خود را تشریح کرد/ الحاق به اتحادیه اروپا مهمترین اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، احمد داوود اوغلو نخست وزیر جدید ترکیه بر ادامه روند توسعه دموکراسی و همگرایی با اتحادیه اروپا تاکید کرد.

احمد داووداوغلو در تشریح برنامه های دولت خود گفت: اجازه نمی دهیم بر فسادهای مالی سرپوش گذاشته شود و هرگونه ادعایی در این باره با جدیت بررسی خواهد شد.

وی در ادامه توسعه دموکراسی، بهبود اوضاع محیط زیست و شرایط زندگی مردم، تقویت اقتصاد و جایگاه ترکیه و توسعه انسانی را از اهم اهداف دولت خود خواند.

داوداوغلو با تاکید بر ادامه مسیر دموکراسی در ترکیه تصریح کرد که کابینه وی آزادی اعتقادات،‌ آزادی بیان و اندیشه را تضمین خواهد کرد.

وی مهمترین اهداف دولت خودش را الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تا سال 2023 خواند.

همچنین درباره عادی سازی روابط ترکیه و رژیم اسرائیل گفت: تا زمانی که حملات اسرائیل به فلسطین به ویژه غزه متوقف نشود امکان عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل وجود نخواهد داشت.