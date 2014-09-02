گرایش به تحصیل در رشته های کشاورزی کاهش یافته است/خروج سالانه 50 هزار نفر از چرخه تولید بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند ظهر سه شنبه در پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشابه روستایی در آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه تنها 27 هزار و 600 نفر از دانش آموز به دلیل شبانه روزی بودن مراکز فنی و حرفه ای در رشته کشاورزی تحصیل می کنند افزود: کمتر از 7 درصد دانشجویان در ایران در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند همچنین در کنکور امسال نیز از حدود یک میلیون شرکت کننده 60 درصد مربوط به رشته های تجربی بوده است

وی با بیان اینکه روند موجود در گرایش جوانان به حوزه کشاورزی نگران کننده است ادامه داد: متاسفانه سازمان فنی و حرفه ای ورودی در بخش کشاورزی ندارد و در آموزش دانشگاهی به تجدیدنظر نیاز داریم چرا که فارغ التحصیلان بیکار ما انگیزه خود را از دست داده اند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان اینکه در نظام علمی کاربردی نیز سهم کشاورزی نسبت به دیگر رشته ها پایین تر است افزود: سهم کشاورزی در رشته های علمی - کاربردی پایین است و آموزش کشاورزان مورد توجه نیست و اقدامات آموزش فعلی برای کشاورزان کشور در قالب ارائه آموزش کشاورزان پیشرو و معمولی کافی نیست.



زند تاکید کرد: کشاورزی باید برای نسل جوان دارای جذابیت باشد بنابراین این بخش به سرمایه گذاری کلان و آموزش اثرگذار نیاز دارد

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: از جمعیت حدود 4 تا 4.5 میلیون بهره بردار کشاورزی کشور سالانه 50 هزار بهره بردار از چرخه تولید خارج می شوند.

زند با یادآوری اینکه از سال 1355 جمعیت شهر و روستا در حال برابر شدن است و هر سال نیم میلیون از جمعیت روستایی کشور کاسته می‌شود افزود: کشاورزان در حال حاضر بیشتر افراد کهنسال جامعه را تشکیل می‌دهند و در روستاها بیشتر افراد کهنسال به سمت کشاورزی روی می‌آورند و جمعیت جوان به سمت صنعت و خدمات می روند.



وی با بیان اینکه بخش عمده کشاورزان ما از سن بالا و سطح سواد پایین برخوردارند افزود: به رغم برخوردار بودن از سن بالا و میزان پائین تحصیلات بخش مهمی از کشاورزان نمونه را این نوع کشاورزان تشکیل می دهند.

وی مشکل سن بالای مجموعه شاغلین در حوزه کشاورزی را مشکل و چالشی جهانی عنوان کرد و افزود: در سایر کشورهای جهان کشاورزان به طور میانگین دارای سن بالا هستند که این مسئله برای بخش کشاورزی خطرناک است.



زند، فرایند موجود در زمینه کشاورزی را مبتنی بر نگاه نرم افزاری عنوان کرد و با بیان اینکه به رغم تلاش های صورت گرفته در این عرصه در ایران با نقطه مطلوب آن فاصله داریم افزود: در دنیای امروز داشتن برنامه ریزی و نگاه نرم افزاری به حوزه کشاورزی یک ضرورت مهم است و بر بخش سخت افزاری کشاورزی ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی های صورت گرفته تا 40 سال آینده 80 درصد مواد غذایی ما باید با افزایش عملکرد در واحد سطح تامین شود افزود: در بحث امنیت غذایی نیز با چالش عرضه و تقاضا مواجه هستیم به طوری که تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و تقاضای غذای بهتر بیشتر از عرضه مطرح است