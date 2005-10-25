احمدي نژاد در جمع دانش آموزان از "جهان بدون صهيونيزم" سخن مي گويد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سلسله نشستهاي "جهان بدون صهيونيزم" از 4 آبان ماه تا 13 آبان ماه، همه ساله با فرارسيدن روز جهاني قدس در سراسر كشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

همايش افتتاحيه اين برنامه كه پس از برگزاري نشست هاي سال گذشته با عنوان "جهان بدون آمريكا" دومين دوره آن محسوب مي شود ، صبح فردا 4 آبان با حضور رييس جمهور و جمعي از دانش آموزان تهراني برگزار مي گردد.

شايان ذكر است كه همايش امسال با همكاري شاخه جوانان جمعيت دفاع از ملت فلسطين و اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان به اجرا در مي آيد.