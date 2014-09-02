خبرنگاران برتر کهگیلویه و بویراحمد درحوزه محیط زیست تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر سه شنبه برگزار شد، "شریف اسلامی" از خبرگزاری مهر، "قاسم خشت زر" از خبرگزاری فارس، "مظفر عدالت نسب" از خبرگزاری ایرنا و "سعید عباسی" از واحد خبر شبکه دنا به عنوان خبرنگاران فعال در حوزه زیست محیطی تجلیل شدند.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم با تقدیر از رسانه های استان در ترویج فرهنگ صیانت از محیط زیست گفت: اطلاع رسانی شفاف و صادقانه خبرنگاران حوزه محیط زیست با رویکرد صیانت از عرصه های زیست محیطی ستودنی است.

عطا پورشیبرزاد افزود: خبرنگاران سفیران محیط زیست هستند و اطلاع رسانی دقیق و صادقانه آنها به رشد محیط زیست استان و کشور کمک شایانی می کند.

رتبه های برتر محیط زیست استان در شاخصهای طبیعی و انسانی

وی در ادامه به بیان گزارشی از عملکرد محیط زیست استان پرداخت و اظهار داشت: این اداره کل در برخی شاخص ها در کشور رتبه های برتر را در اختیار دارد.

پورشیرزاد به موفقیت های یگان حفاظت محیط زیست استان اشاره کرد و بیان داشت: این یگان با فعالیتهای ارزشمندی که انجام داده جزء برترین یگانها در کشور است.

وی با بیان اینکه در دنیا و کشور این استان را به واسطه محیط زیست طبیعی آن می شناسند، افزود: در این بخش نیز موفقیتهای بسیار خوبی کسب شده است.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان محیط زیست کشور، این استان در زمینه گونه شاخص کل و بز در رتبه برتر در کشور قرار دارد.

وی بیان کرد: این در حالی است که فشارها و تهدیدات سودجویان علیه حیات وحش استان زیاد است اما محیط بانان در خط مقدم محیط زیست، از حیات وحش استان حمایت و حفاظت می کنند.

پورشیرزاد تصریح کرد: تشکل های زیست محیطی نیز مشارکت خوبی در حفاظت از محیط زیست دارند و مردم نیز روز به روز نسبت به مسائل زیست محیطی حساستر می شوند.

ساماندهی رود بشار اقدامی ماندگار است

وی به عملکرد محیط زیست در بخش محیط زیست انسانی اشاره کرد و گفت: ساماندهی رودخانه بشار یکی از اقدامات ماندگار در این زمینه است.

پورشیرزاد بیان کرد: محیط زیست در این خصوص سالها تحت فشار و هجمه بود اما با حمایت مسئولین استانی و رسانه ها و عزمی که در این خصوص در استان ایجاد شد و در کنار سایر دستگاههای ذی ربط توانست رود بشار را این صنایع آلاینده نجات دهد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از به جریان انداختن420 پرونده زیست محیطی راکد در مراجع قضایی استان خبرداد و گفت: بخشی از این پرونده ها به نتیجه رسیده و بخش نیز در دست پیگیری است.

وی ساماندهی عشایر در پارک ملی دنا را از اقدامات ماندگار پرسنل زحمت کش محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: حقوق عشایر این منطقه که سالها معطل مانده بود پرداخت شد و پارک ملی دنا از چرای بی رویه دام نجات یافت.

وی افزود: بخش دیگری از عشایر منطقه نیز با تعامل بین این استان با دشتگاه قضایی استان همجوار و عشایر ساماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیری، از خبرنگاران برتر این استان در حوزه محیط زیست تجلیل شد.

پرسنل محیط زیست استان همچنین به مناسبت دهه کرامت با حضور در گلزار شهدای شهر یاسوج با شهدای این استان تجدید بیعت کردند.