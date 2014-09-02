به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی ظهر سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به رغم وجود تحریمها و کاهش اعتبارات، شهرستان اسدآباد یکی از فعالترین شهرستانها در استان محسوب میشود.
لاین شمالی کنارگذر تا پایان آبان ماه افتتاح میشود
وی افزود: کنارگذراسدآباد به طول 12 کیلومتر در حال انجام است و تاکنون پنج کیلومتر از لاین شمالی آن اسفالت شده که امیدواریم لاین شمالی آن تا پایان آبان ماه به بهرهبرداری برسد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مشکلاتی در مسیر کنارگذر وجود داشت که با همیاری مردم این موانع برطرف شد.
وی اعتبارات کنارگذر در سال 93 را 16 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از اعتبارات کنارگذر از طریق جداول ملی و بخشی نیز از طریق اوراق مشارکت تأمین می شود.
نعمتی عنوان کرد: در سهنقطه شهرستان دغدغههایی برای راه روستاییان وجود داشت که بخشی از این دغدغهها برطرف شده و در حال تکمیل راه این سهنقطه هستیم که در برخی از این نقاط راه روستایی آسفالت شده است.
وی از آسفالت راه اسدآباد به قروه خبر داد و گفت: برای مسیر اسدآباد به قروه یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتهشده و تاکنون سه و نیم کیلومتر از آن آسفالت شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: آسفالت و خطکشی مسیر اسدآباد به کنگاور نیز انجامشده و مشکلی در این مسیر نداریم.
دره خنداب بهعنوان یک منطقه توریستی در بین مردم اسدآباد شناختهشده است
وی اظهار داشت: مشکل راه حسینآباد، خنداب و قاسمآبادحلشده وزیر سازی در این محل در حال انجام است چراکه دره خنداب بهعنوان یک منطقه توریستی در بین مردم اسدآباد شناختهشده است.
نعمتی ابراز داشت: راه اسدآباد به آجینیک که راه روستایی فرعی بود نیز با گسترش مسیر آن تبدیل به جاده اصلی شد و آسفالت آن نیز در کل مسیر به پایان رسیده است.
وی در ادامه گفت: مشکل زمین دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی برطرف شده و به دستور وزیر راه و شهرسازی هزینه زمین دانشگاه به صورت تخصیص پنج ساله پرداخت میشود که در دو سال اول نیز برای انجام امور عمرانی به این دانشگاه داده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن هزینه زمین دانشگاه سید جمال را یک میلیارد و 700 میلیون تومان دانست و عنوان کرد: سه میلیارد و 600 میلیون تومان نیز برای اعتبارت عمرانی دانشگاه سید جمال در نظر گرفته شده که با توجه به دراختیار داشتن زمین و اعتبارات این دانشگاه هیچ بهانهای برای عدم شروع عملیات اجرایی ساخت دانشگاه وجود ندارند.
وی اظهار داشت: بیش از یک میلیارد تومان نیز برای هزینههای جاری دانشگاه در نظر گرفته شده که در کل بودجه سال 93 دانشگاه آزاد بیش از چهار میلیارد و 600 میلیون تومان است.
نعمتی در ادامه گفت: سالن دانشگاه پیام نور نیز با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیونی در حال تجهیز است که امیدواریم این سالن نیز در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
غیر متخصصها در مورد کنسانتره اظهارنظر نکنند
وی عنوان کرد: برخی افراد غیرمتخصص حرفهایی در مورد کارخانههای کنسانتره و گندلهسازی میزنند که نشان از بی تخصصی آنها است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کارهای گزینشی نیروهای کارخانه کنسانتره انجامشده و این کارخانه نیز با حضور وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی تا پایان شهریورماه افتتاح میشود.
وی افزود: کارخانه کنسانتره نیز 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم که کارخانه گندلهسازی نیز تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
نعمتی کارخانه کنسانتره را عملی برای جلوگیری از خام فروشی دانست و گفت: با افتتاح این کارخانه دیگر شاهد فروش سنگآهن خام نخواهیم بود و با تبدیل آن به گندله ارزش فروش آن چندین برابر افزایش مییابد.
وی اظهار داشت: در مجموعه شهرک صنعتی اسدآباد یک سرمایهگذار در حال فعالیت فولادسازی است که بحثهای ارزی آن حل شده و 25 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای این شخص تأمینشده و مجوزهای لازم نیز برای این کارخانه گرفتهشده است.
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