  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

پاک آیین در گفتگو با مهر خبر داد: 

رفت و آمد هیأت های ایران و آذربایجان در یک ماه آینده/ وزیر اقتصاد آذربایجان به تهران می آید

رفت و آمد هیأت های ایران و آذربایجان در یک ماه آینده/ وزیر اقتصاد آذربایجان به تهران می آید

سفیر کشورمان در آذربایجان اعلام کرد: وزیر اقتصاد و تجارت آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی، نیمه دوم شهریور ماه  به دعوت محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور در راس یک هیات دولتی و تجار بخش خصوصی به تهران سفر می کند.

محسن پاک آیین، سفیر کشورمان در آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاهین مصطفی اف، وزیر اقتصاد و تجارت آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی،نیمه دوم شهریور ماه به دعوت محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور در راس یک هیات دولتی و تجار بخش خصوصی به تهران سفر می کند.

وی افزود: هدف از این سفر اجرائی کردن مفاد یادداشت تفاهم امضا شده بین دو کشور  در سفر رئیس جمهور آذربایجان به تهران است.

پاک آیین اظهار داشت: رشیدیان استاندار خراسان رضوی نیز در راس یک هیات اقتصادی فرهنگی 18 شهریور به باکو سفر می کند.

وی ادامه داد: هدف از این سفر جذب سرمایه گذاری آذری ها در استان خراسان رضوی برای هتل سازی و توسعه گردشگری است. 

پاک آیین اظهار داشت: المار ولی اف، استاندار گنجه نیز به دعوت جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی در راس هیاتی هفته اول مهر به تبریز می رود. تقویت همکاری های اقتصادی فرهنگی و گردشگری هدف این سفر است. 

سفیر ایران در اذربایجان بیان کرد: همچنین مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس کل گمرک آذربایجان، هفته دوم مهر به باکو می رود.ساماندهی مسائل گمرکی و توسعه همکاری تجاری هدف این سفر است.

کد مطلب 2362881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها