پیام تسلیت هیئت رئیسه دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت کاتوزیان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دکتر ناصرکاتوزیان پدر علم حقوق ایران پیام تسلیتی صادر کردند که به شرح زیر است:

"درگذشت استاد و چهره ماندگار دانشگاه جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم عمیق هیئت رئیسه دانشگاه گردید.

آن مرحوم، سال‌های متمادی عمر خود را در تعلیم و پرورش دانشجویان، استادان و صاحب نظران حقوقی کشور سپری و با عشق و اخلاص، خدمات ارزشمندی را در حوزه حقوق به میهن اسلامی ارائه نمود، وی یکی از پرکارترین و با سابقه‌ترین استادان حقوق بود که تا واپسین روزهای عمر پر برکت خود به تدریس و تحقیق مشغول بود.

هیئت رئیسه دانشگاه درگذشت این استاد گران‌قدر را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه علمی به ویژه خانواده بزرگ دانشگاهیان تهران تسلیت عرض نموده، رحمت و مغفرت جاودان برای آن فقید سعید و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایند."