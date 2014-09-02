تصويب احداث ساليانه 200 هزار واحد مسكوني در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي كه امروز در نشست شوراي هماهنگي مسكن سخن مي‌گفت، با اشاره به اينكه 620 هزار واحد مسكن روستايي در حال حاضر كمبود داريم، اظهار داشت: براساس برنامه ارائه شده در هيأت دولت و تصويب آن، دو ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در 13 سال احداث خواهد شد.

وزير راه و شهرسازي بيان داشت: براي احداث هر واحد مسكوني در روستاها 15 ميليون تومان تسهيلات به نرخ 5 درصد و پرداخت مابه التفاوت سود توسط دولت به عنوان يارانه در نظر گرفته شده كه براي امسال نيز ساخت 200 هزار واحد مسكوني پيش بيني شده است.



وي افزود: در افق 1405 حداقل 70 درصد مسكن‌هاي روستايي در برابر زلزله مقاوم خواهند شد، همچنين در جلسه اخير هيأت دولت طرح‌هاي هادي روستايي و محيط زيست روستايي و موارد ديگر مورد توجه قرار گرفت.

آخوندي در ادامه سخنانش در نشست شوراي هماهنگي مسكن با اشاره به زلزله اخير در ايلام، تصريح كرد: براساس برآورد اوليه كه همچنان آمارگيري ادامه داد، 6000 واحد مسكوني نياز به نوسازي دارد و بيش از 7000 واحد بايد تعمير شوند كه هيأت وزيران براي ساخت هر واحدمسكوني مبلغ 25 ميليون تومان و تعمير 10 ميليون تومان اختصاص داد.



وي اعلام كرد: هيأت وزيران براي آغاز سريع بازسازي مناطق زلزله زده در استان ايلام 160 ميليارد تومان تسهيلات بانكي مصوب كرد و مبلغ پنج ميليون تومان كمك بلاعوض براي احداث واحد مسكوني و دو ميليون تومان براي تعمير واحدهاي آسيب ديده در زلزله ايلام اختصاص يافت.

در نشست شوراي هماهنگي مسكن كه امروز در ساختمان شهيد دادمان برگزار شد، به آخرين وضعيت صندوق زمين و ساختمان، شكل گيري صندوق‌هاي جديد، فروش اقساطي مسكن مهر و سند جامع مسكن پرداخته شد.