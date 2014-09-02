تبیین فریضه زکات نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در همایش استانی زکات با بیان اینکه زکات در قرآن به معنی طهارت، پاکیزگی و برکت است اظهار داشت: زکات یکی از واجبات بزرگ الهی است که قرآن کریم در 27 آیه در کنار فریضه نماز به آن اشاره کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی پرداخت زکات در جامعه عنوان کرد: زکات یک واجب الهی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون شاهد فراموشی فریضه الهی زکات در جامعه هستیم ادامه داد: امروز این فریضه الهی تا حدودی مورد بی مهری و فراموشی قرار گرفته است.

بازوند با بیان اینکه فریضه الهی زکات در جامعه غریب است بیان داشت: باید آسیب شناسی لازم در خصوص علت فراموشی این فریضه الهی در جامعه صورت گیرد.

وی با اشاره به آثار پرداخت زکات در جامعه تصریح کرد: استقرار عدالت اجتماعی، از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش فعالیت ها و خدمات عمرانی، بهداشتی و رفاهی، ایجاد نشاط، صمیمیت و دوستی ... از جمله آثار پرداخت زکات در جامعه است.

استاندار لرستان با بیان اینکه زکات یکی از پایه های اصلی در دین اسلام محسوب می شود گفت: همچنین زکات موجب فراوانی رزق و روزی انسانها می شود.

بازوند با تاکید بر اینکه پرداخت زکات موجب بیمه شدن اموال انسان ها می شود عنوان کرد: باید با اقدامات لازم زمینه ترویج این فریضه الهی در جامعه فراهم شود.

وی یادآور شد: مبلغان، علما، رسانه ها، مسئولین و ... باید هر کدام در جایگاه خود نسبت به فراگیر کردن فریضه پرداخت زکات در جامعه تلاش کنند.