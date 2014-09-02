به گزارش خبرنگار مهر، شهریار آقایی بعد از ظهر سه شنبه در نخستين همايش کشاورزي و بحران کم آبي استان البرز در شهرستان نظرآباد طي سخناني اظهار داشت: امروزه مشکل کم آبي و بحران آب به طور کلي گريانگير تمام مناطق کشورمان شده است که اين امر دلايل متعددي از جمله عدم رعايت الگوهاي صحيح مصرف، عدم صرفه‌جويي و بالاخره خشکسالي‌‌هاي پي در پي وجود دارد.



وي تصريح کرد: بحران آب به طور قطع بخش‌هاي مختلف جامعه را با آسيب و چالش جدي روبه‌رو مي‌کند، اما اين آسيب‌ براي بخش کشاورزي و باغداري بيشتر از حوزه‌هاي ديگر است و اگر نتوانيم برنامه‌ريزي صحيحي در اين زمينه داشته باشيم، به طور قطع کشاورزي ما به ويژه در نظرآباد که قطب کشاورزي و دامداري استان است، با معضلات جدي مواجه خواهد شد.



رئيس شوراي اداري شهرستان نظرآباد با تاکيد بر اينکه در حال حاضر اولويت اصلي مديريت ارشد استان البرز و اين شهرستان تامين آب شرب مردم است، گفت: اگر چه تلاش‌هاي بسياري براي تامين آب سالم براي شرب شهروندان انجام شده و مي‌شود، اما اين امر به معني بي‌توجهي به ضرورت تامين آب مورد نياز بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي نيست.



آقايي گفت: در همين زمينه اقدامات بسيار خوبي در شهرستان نظرآباد صورت گرفته که يکي از مهمترين آنها تشکيل کارگروه تخصصي مقابله با کم آبي است که به طور منظم و به صورت هفتگي در نظرآباد برگزار مي‌شود.



وي بيان داشت: تلاش داريم تا با برگزاري جلسات منظم کارگروه فوق و همچنين همايش‌هايي مانند همايش کشاورزي و بحران کم آبي، بتوانيم مشکلات و نيازهاي مربوط اين حوزه را به طور دقيق و کارشناسي، شناسايي کرده و راهکارهاي علمي براي برون رفت از بحران فعلي را اجرايي کنيم.



آقايي در پايان تاکيد کرد: البته تمام اين تلاش‌ها بدون همکاري و مشارکت‌هاي مردمي به نتيجه نمي‌رسد و بايد مردم نيز با اصلاح الگو مصرف و تاکيد بر صرفه‌جويي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را براي حفاظت از منابع آب موجود ياري کنند.











