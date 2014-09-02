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۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۴۶

آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان

آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان

ثبت نام سومین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی بیان که به میزبانی ایران و ابتکار شرکت دانش بنیان بیان برگزار می شود آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوره قبل مسابقات 3 هزار شرکت کننده خارجی از 54 کشور جهان و 2 هزار برنامه نویس برتر ایرانی شرکت کردند و مسابقات امسال در 5 مرحله برگزار می شود که مراحل مقدماتی آن به صورت برخط برگزار می شود. این مسابقات به صورت انفرای برگزار می شود و ثبت نام همه برنامه نویسان در آن آزاد است. قوانین و مراحل مسابقه در سایت رسمی مسابقه به نشانی contest.bayan.ir تشریح شده است.

کد مطلب 2362991

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