آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوره قبل مسابقات 3 هزار شرکت کننده خارجی از 54 کشور جهان و 2 هزار برنامه نویس برتر ایرانی شرکت کردند و مسابقات امسال در 5 مرحله برگزار می شود که مراحل مقدماتی آن به صورت برخط برگزار می شود. این مسابقات به صورت انفرای برگزار می شود و ثبت نام همه برنامه نویسان در آن آزاد است. قوانین و مراحل مسابقه در سایت رسمی مسابقه به نشانی contest.bayan.ir تشریح شده است.