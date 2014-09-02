مشکلات رانندگان بخش حمل و نقل مسافری اردبیل رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسين علي اكبري شامگاه سه شنبه در جلسه هم انديشي فعالان حمل و نقل مسافر استان اردبیل اضافه کرد: تنها راه پيش روي در حل مشكلات موجود فقط و فقط اجراي دقيق قوانين و مقررات است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون بی شک هم منافع سازمان و شركتها و هم رانندگان و مسافران را تامين می کند، ادامه داد: وضعيت حمل و نقل مسافر و مسائل و مشكلات شركتهاي مسافربري و رانندگان این استان رصد و کارشناسی می شود.

مديركل حمل و نقل و پايانه های استان با بيان اينكه الويت این سازمان به عنوان متولی اصلی اجراي دقيق قوانين و مقررات حمل و نقل است، تصریح کرد: براي سروسامان دادن به وضعيت حمل و نقل مسافر بویژه شركتهاي مسافربري و رانندگان در مركز استان و ساير شهرستانهای استان برنامه هاي مختلفي داريم.

وی با اشاره به مسئوليت خطير مديران شركتهاي مسافربري و رانندگان در قبال جابجایی و برقراري امنيت مالي و جاني مسافران، ابراز امیدواری کرد که هم مديران شركتها و هم رانندگان این بخش بيش از پيش مطيع قوانين باشند تا شاهد سفري ايمن و راحت در راههاي كشور باشيم.

علی اکبری با اشاره به افزايش سفرهاي تابستانی به خصوص در روزهای پایانی افزود: تامين حقوق مسافران از وظائف مهم مديران شركتها و رانندگان است و باید در این زمینه تاکید شود.

وی با اشاره به تشدید نظارتها و برخورد با متخلفان این بخش حمل و نقل، بر لزوم خوش رفتاري با مسافران، توقف در مكانها و زمانهاي مناسب براي ادای فريضه نماز و رعايت موارد ايمني و بهداشت عمومي سفر تاكيد کرد.

مدیركل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل یکی از تخلفات رانندگان این بخش را مسافرگیر در خارج از پایانه برشمرد و از تشدید برخورد با اینگونه رانندگان خبر داد و یادآور شد: مسافرگیری اتوبوسها خارج از پایانه مسافری برخلاف قوانين و مقررات بوده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای صنفی همچنان شاهد تخلف برخی رانندگان بین شهری هستیم، ادامه داد: در این خصوص نظارت بر فعالیت شرکتهای حمل و نقل مسافر و رانندگان اتوبوس افزایش یافته است.

علی اکبری با اشاره به برخورد صنفی با رانندگان و اتوبوسهای متخلف متذکر شد: براساس قانون رانندگان خاطي از یک تا دو ماه با محروميت از فعاليت در بخش حمل و نقل مسافر محكوم می شوند که در این خصوص اخیرا 33 نفر از رانندگان اين بخش به محروميت های یک تا دو ماهه محکوم شده اند.

وی این برخوردها را در راستای خواست مردم اردبیل و ساماندهی فعالان این بخش عنوان کرد و بیان داشت: ما از مشكلات رانندگان آگاه هستيم ولي با توجه به نحوه مسافرگيري تعدادي از اتوبوسها و رانندگان در خارج از پايانه مسافري اردبيل كه خلاف قوانين و مقررات است، ملزم به اجراي دقيق قانون می باشیم.