آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر دچار دودگرفتگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه در مترو میدان آزادی اعزام شدند.

در این حادثه با خروج دود از یکی از واگن های قطار، مسافران موضوع را به آتش نشانی اطلاع رسانی کردند که با حضور آتش نشانان مشخص شد یکی از رام های قطار دچار آتش سوزی شد و دود ایستگاه را فرا گرفته است.

آتش نشانان تمامی مسافران را از ایستگاه خارج کردند که خوشبختانه به هیچ مسافری آسیب وارد نشد.

پس از وقوع این حادثه 5 دستگاه آمبولانس اورژانس نیز به محل اعزام شدند و در بررسی ها مشخص شد این حادثه به علت نقص فنی و اتصالی سیم برق رخ داده است.

حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران در این باره به مهر گفت: در این حادثه سه نفر دچار دودگرفتگی که دو نفر به صورت سرپایی مداوا و یک نفر به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش مهر در اطراف خیابان آزادی و اطراف ایستگاه مترو سنگین گزارش شده است.