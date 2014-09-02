به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی ستاد برگزاری جشنواره " زیر سایه خورشید " در کرمان با اشاره به اینکه خادمان حرم امام رضا (ع) عصر امروز سه شنبه 11 شهریور برای برگزاری جشن های مردمی " زیر سایه خورشید " وارد کرمان می شوند، گفت: در راستای انعکاس مطلوب و ایجاد شور رضوی در کرمان ستاد خبری جشنواره " زیر سایه خورشید " در کرمان تشکیل شد.

ثارالله انکوتی با بیان اینکه اهمیت رسانه برای توسعه و ترویج معارف دینی و مذهبی بر کسی پوشیده نیست، افزود: رسانه نقش بسیار مهمی در مدیریت افکار عمومی و هدایت آنها به سمت خوبی ها است.

انکوتی با اشاره به اینکه خادمان حرم ملکوتی حضرت رضا (ع) برای ششمین سال متوالی جهت شرکت در جشن های مردمی " زیر سایه خورشید " بعنوان سفیران حرم رضوی در دهه کرامت به کرمان سفر می کنند، خاطر نشان کرد: مدت سه سال است که استان کرمان برای انعکاس هر چه بهتر برنامه های جشنواره " زیر سایه خورشید " با همکاری و همدلی اهالی رسانه و مطبوعات استان، ستاد خبری تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه بیش از 30 خبرنگار و عکاس خبری برای پوشش اخبار امسال جشنواره، در مدت چهار روزه برگزاری جشنواره در استان کرمان اعلام آمادگی کردند، ابراز امیدواری کرد: با تشکیل ستاد خبری جشنواره " زیر سایه خورشید " در کرمان، کلیه برنامه های جشنواره اعم از ورود کاروان خدام به کرمان و حضور خادمان حرم رضوی در اماکن مختلف برای برگزاری جشن ها و ایجاد فضای معنوی سرشار از عطر رضوی را به خوبی انعکاس دهیم.

مدیر روابط عمومی ستاد برگزاری جشنواره " زیر سایه خورشید " کرمان با اشاره به اینکه کاروان خادمان حرم امام رضا (ع) به همراه روحانی اعزامی از مشهد مقدس، امروز عصر در اولین روز از سفر خود به کرمان وارد بخش چترود از توابع کرمان می شوند، افزود: در کنار حضور خادمان در مرکز استان و شهرستان ها، بدلیل استقبال بسیار زیاد مردم در سال های گذشته، حضور در بخش ها و روستاها از پیشنهادات ستاد استان کرمان بوده است که مورد قبول آستان قدس نیز واقع شده است.