مجوز فعاليت ٧٠٠ شركت دانش بنيان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحيد احمدي معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم سه شنبه شب در مراسم افتتاحيه اجلاس روساي دانشگاه هاي سراسر كشور در مشهد گفت: با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دانش بنیان و حركت به سمت نظام توسعه دانايي محور، هنوز نتواسته ايم به اين دو مهم دست يابيم.

وي با بيان اين كه از ملزومات رشد علمی، کمیت مقالات و رفتن به سمت کیفیت است، افزود: از نظر پیشرفت در مقالات کیفی ٢٥ درصد رشد داشته ايم.

احمدي البته يك خبر خوش هم داشت و در اين باره گفت: خبر خوش این كه هفته گذشته مجوز فعاليت ۷۰۰ شرکت دانش بنیان صادر شد.

معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: ما در دانشگاه ها هنوز مشکل فرهنگی داریم و تفکر آموزش محوری قالب است و متاسفانه هنوز جامعه قدر و منزلت دانشگاه ها را نمی داند.

وي تصريح كرد: اعتبارات مالی دانشگاه ۲ درصد كل بودجه كشور است که تنها نیم درصد آن به بخش پژوهش اختصاص دارد.

عبدالحسين فريدون مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نيز در ادامه این اجلاسیه گفت: بحث و تبادل نظر براي ترسیم جایگاه واقعی دانشگاه ها از اهداف برگزاری این اجلاس است.

فریدون گفت: در این اجلاس سیاست معاونت‌های مختلف وزارت علوم برای اجرای سیاست های یکسان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه ها تبیین می شود.

وي همچنين انتظارات دولت و دانشگاه ها از وزارت علوم را ايجاد دانشگاهي آرام و سياسي، پاسخگو، نقدپذير، كارآفرين و هدفمند عنوان و تاكيد كرد: دانشگاه ها بايد بتوانند جلوي قوانين دست و پاگير كه باعث كندي رشد علمي دانشگاه ها مي شود را بگيرند.

فریدون با تاکید بر این که انتظارات دولت و دانشجویان از دانشگاه ها و وزارتخانه سنگین است، افزود: برای تحقق عزت و تبیین جایگاه واقعی دانشگاه ها اختیارات بیشتری در سال جاری به دانشگاه ها از سوی وزارت علوم تفویض خواهد شد.

فریدون تصريح كرد: دانشگاه ها باید نسبت به مسائل جاری مملکت حساس باشند.

وی ادامه داد: دانشجویان نبايد تنها در حوزه هاي تخصصي پيشرفت كنند بلكه بايد در زمينه هاي فرهنگي و هنري رشد يابند.

مشاور وزير علوم تاكيد كرد: دانشجو باید تحت تاثیر فرهنگ ایرانی اسلامی رشد کند.

در ابتداي اين مراسم محمد كافي رييس دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان ميزبان اين اجلاس هدف این گردهمایی را ترسيم جايگاه واقعي دانشگاه ها بر شمرد و گفت: عزم ملي، مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي راهكارهاي بسيار ارزشمندي براي تحقق اهداف ملت ما در دانشگاه هاي سراسر كشور است.

وي در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دانشگاه فردوسي آموزش هاي فرامرزي را در دستور كار خود قرار داده است كه اميدواريم در اين راستا موفق عمل كنيم.

كافي با اشاره به پيشرفت هاي علمي دانشگاه فردوسي نيز يادآورشد: اين دانشگاه جزو ١٠ دانشگاه برتر كشور و ٥٠٠ دانشگاه برتر جهان است.

گفتنی است اجلاس سه روزه روسای دانشگاه های سراسر کشور یازدهم شهریور در مشهد آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.